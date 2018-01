Vigilia di Cagliari-Juve. Lopez suona la carica: "Dobbiamo dare il 110%"

“Dobbiamo dare il 110%. Dovremo fare meglio rispetto alle ultime tre partite, in entrambe le fasi, per cercare di fare punti: contro una squadra come la Juventus non puoi permetterti di fare regali, altrimenti ti punisce. Arriviamo da una grande prestazione, ma dobbiamo migliorare. Sarà fondamentale metterci tanta determinazione, non fare ragionare la Juventus: chiaramente non puoi farlo per 90', bisognerà sapere leggere i momenti della partita. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida”.