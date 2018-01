I giganti si impongono nel match contro l'Aquila Basket 78-67

È una Dinamo bella e combattiva: i giganti che scendono in campo contro l'Aquila Trento al PalaSerradimigni hanno negli occhi il fuoco di chi è pronto a dare battaglia agli avversari, spinti dalla voglia di riscattarsi dal match di martedì contro Avellino e conquistare i due punti in palio, fondamentali in ottica qualificazione alla Final Eight in agenda a metà febbraio a Firenze. Gli uomini di coach Federico Pasquini partono forte fin dalla prima frazione, condotti da un super Bamforth, a referto con 23 punti con 6/7 da tre, 3 rimbalzi, 6 falli subiti e 5 assist, un solido Dyshawn Pierre (13 pt, 6 rb) e Achille Polonara in grande spolvero, efficace su entrambi i lati del campo e autore di una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. La Dolomiti Energia lotta per i primi 20' e chiude il primo tempo 34-24. Nella terza frazione i giganti dilagano, grazie alle ottime percentuali al tiro: i biancoblu resistono alla contro offensiva trentina e conquistano i due punti in palio, fermando la striscia di 9 vittorie di Trento.