Ufficiale: Melchiorri al Carpi

L'attaccante di Treia lascia la Sardegna dopo due stagioni e mezzo. Fondamentale il contributo dato dalla punta nell’anno della trionfale risalita in Serie A: 8 gol e tanti assist per i compagni. La stagione successiva, contro la Sampdoria, al suo rientro in campo dopo l'infortunio, Melchiorri entra dalla panchina e decide il match. A Milano è una sua storica doppietta a sancire la vittoria del Cagliari sull’Inter.

Calciatore dalle grandi qualità umane, con la sue generosità e a suon di prestazioni Melchiorri è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi rossoblù. Ora per lui l’inizio di una nuova avventura in una squadra.