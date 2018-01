I biancoblu non trovano la vittoria a Pesaro

Quindicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato LBA2017-2018, i giganti sono in campo all'Adriatic Arena contro la Vuelle Pesaro in una sfida ad altissima tensione: importantissima in ottica qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia per i biancoblu, cruciale per smuovere la classifica per i marchigiani.

La sfida. Coach Leka manda in campo Moore, Ceron, Little, Mika e Omogbo, Pasquini risponde con Hatcher, Bamforth, Pierre, Polonara e Jones. I marchigiani partono forte con un parziale di 6-0 firmato da Mika, Sassari rompono il ghiaccio con Hatcher e Bamforth. La Vielle detta il ritmo ma i giganti non perdono mai il contatto e chiudono i primi 10' di gioco indietro di un solo possesso. La seconda frazione si apre ancora con un parziale Vuelle, Ancellotti e l'ex biancoblu Monaldi allungano e coach Pasquini chiama il minuto. Contro break di Sassari con Planinic, Pierre e Hatcher che firma la parità con una tripla (30-30 al 14). È ancora il play biancoblu a segnare per il sorpasso ma Mika riporta i suoi sul pari. Errori su entrambe le metà campo, si procede punto a punto e in chiusura del primo tempo sono Omogbo e Moore a violare la difesa sassarese per il 47-41. Nella ripresa Hatcher e Polonara riaccendono l'attacco Dinamo, la difesa biancoblu e la presenza a rimbalzo arginano la transizione dei padroni di casa che continuano a costruire con Moore, Mika e Omogbo. Planinic da sotto le plance firma il sorpasso. Un errore sul ferro accende il contropiede biancorosso per il controsorpasso ma Bamforth non ci sta e si alza dai 6,75. Pierre chiude il terzo quarto sul 65-64. Negli ultimi 10' di gioco Hatcher perfetto dall'arco porta avanti i suoi, Polonara allunga ancora, Bertone e Omogbo costruiscono il sorpasso. Ancora biancorossi e biancoblu punto a punto, ogni possesso vale il controsorpasso, gli uomini di coach Pasquini intensificano la difesa ma perdono un paio di possessi importanti. I marchigiani sanno approfittarne e si portano sul +7 (79-72 a poco meno di 5' dalla fine). Hatcher e Polonara riducono lo svantaggio a un solo possesso. Nell'ultimo minuto e mezzo i passaggi in lunetta danno vantaggio alla Vuelle e l'arresto e tiro di Little vale il +5. Bamforth si riavvicina sul -3 e i giganti capitalizzano il possesso arrivato dal l'infrazione di campo avversaria con Bamforth dalla lunetta. Una persa con fallo dello stesso play biancoblu porta i marchigiani sul +3 a 2",85 dalla sirena. A nulla vale la preghiera dai 6,75 di Hatcher e la sfida si chiude 88-85.