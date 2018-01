Cagliari ko contro il Milan. Lopez: "Pesano gli errori"

Sconfitta amara per i rossoblù domenica contro il Milan. Questo il commento di Diego Lopez: “La partita è stata condizionata molto dal vento che ha messo in difficoltà i giocatori delle due squadre. Meglio il Milan nel primo tempo a favore di vento, dove noi abbiamo comunque fatto le cose che dovevamo fare, meglio noi nella ripresa: avremmo anche potuto pareggiare, abbiamo avuto una palla gol nel finale, purtroppo non è andata dentro”.