Firmano Ceter e Lykogiannis: rinforzi in attacco e in difesa per il Cagliari

Charalampos Lykogiannis, difensore greco, arriva dallo Sturm Graz e si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo legandosi al Cagliari sino al 2022.

Nato a Il Pireo, classe 1993, Lykogiannis è un prodotto delle giovanili dell’Olympiakos Pireo. Approdato in prima squadra, dal 2011 al 2013 contribuisce alla conquista del Campionato nazionale e di due Coppa Grecia, esordendo in Champions League. Dopo le esperienze al Levadiakos e all’Ergotelis, sempre nella massima serie ellenica, nell’estate del 2015 passa tra le fila dello Sturm Graz: con la maglia del club austriaco colleziona in due stagioni e mezzo 81 presenze e 6 gol. Nel suo curriculum 34 partite giocate con le Nazionali giovanili. Il 3 settembre 2017 ha debuttato nella Nazionale maggiore in amichevole contro il Belgio. Mancino puro, utilizzato anche come difensore centrale in virtù della sua statura (è alto 1.90 m), Lykogiannis è un esterno di fascia sinistra con buona corsa, abile sia in fase di spinta che in copertura.

Anche il giovane attaccante colombiano Damir Ceter Valencia, classe 1997, arriva in rossoblù a titolo definitivo: per lui un contratto sino al 2022. Ceter è nato a Buenaventura, dipartimento di Valle del Cauca, in Colombia. Cresciuto nelle giovanili dell’Universitario Popayàn, debutta in prima squadra nella stagione 2014-15: il bilancio della sua prima annata da professionista è di 24 presenze e 7 gol.

Nel 2016 il trasferimento al Quindio: 25 partite giocate e 14 reti. Passa quindi all'Independiente di Santa Fè dove totalizza 12 presenze e 2 gol, lasciando il segno anche in Copa Libertadores. Lo scorso anno ha preso parte con la Nazionale Under 20 ai campionati sudamericani di categoria, in Ecuador: 2 presenze e 2 gol. Attaccante centrale possente, dai grandi mezzi fisici, Ceter è uno dei prospetti più interessanti del calcio colombiano. Per lui ora l’inizio di una nuova avventura in rossoblù, dove potrà crescere e dimostrare tutte le sue indubbie qualità.