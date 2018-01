Vittoria della Dinamo Sassari contro Hapoel Holon 103-92

Terza vittoria in fila del Banco di Sardegna che, conquistando il Game 13 di Basketball Champions League contro Hapoel Holon, si qualifica alla Fiba Europe Cup. Prosegue la striscia biancoverde e gli uomini di coach Federico Pasquini -messo in cassaforte il quinto posto della classifica del gruppo A- proseguiranno il cammino europeo approdando alla Europe Cup.







Alla Holon Toto Arena dopo un avvio contratto i giganti mettono la testa avanti chiudendo avanti di misura al 20' (52-50). Nel secondo tempo, condotti da Dyshawn Pierre (22 pt, 8 rb, 5 as), un ispirato Levi Randolph (23 pt 3/4 da tre, 3 rb, 3 as) e Darko Planinic immarcabile nel pitturato (20 pt, 6/7 da 2, 100% ai liberi e 3 rb), i biancoverdi trovano il break per portarsi sul +10 ed entrare definitivamente in controllo del match nonostante le assenze. In occasione del match di oggi coach Pasquini ha preferito preservare Scott Bamforth e distribuire il minutaggio sul gruppo. Bene anche Shawn Jones (12 pt, 8 rb), William Hatcher (9pt, 5 as) e il solito impatto positivo dalla panchina di Jonathan Tavernari.