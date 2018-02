Basket. Nuovo ingaggio per la Cagliari Dinamo Accademy: arriva Donnie McGrath

Dopo aver concluso il quadriennio universitario a Providence, facendo registrare il record del college per triple segnate e minuti giocati, l’esterno ha debuttato da rookie in Italia, alla Pallacanestro Cantù, nella stagione 2006/2007.



McGrath è rimasto in Brianza fino al novembre del 2007 per poi passare alla Virtus Bologna con cui ha esordito in Eurolega mettendo a segno 7,6 punti di media a sfida. Nel 2008/ 2009 si è trasferito in Grecia, all’Estia Egaleo, dove si è messo in evidenza con 13,5 punti di media a gara. Dopo aver iniziato la stagione successiva sempre in Grecia, all’AEK Atene, nel gennaio del 2010 l’esterno è tornato in Italia per vestire la maglia della Cimberio Varese. Nel 2010/2011 McGrath ha militato al PAOK Salonicco, con cui ha partecipato anche all’Eurocup, mentre nell’annata 2011/2012 si è diviso tra Cholet, in Francia, e Banca Tercas Teramo per poi finire il campionato in Serie A2 alla Tezenis Verona.



Ritornato a Salonicco nell’estate del 2012, l’esterno ha fatto registrare ben 13,3 punti e 4,8 assist di media a gara guadagnandosi la chiamata dello Zalgiris Kaunas con cui ha preso parte nuovamente all’Eurolega e ha vinto il titolo lituano. Nel 2013/2014 Mc Grath si è trasferito in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, disputando anche l’Eurocup con 10,8 punti di media a match, mentre nel 2014/2015 ha giocato in Spagna, a La Bruixa d’Or Manresa, in Turchia, all’Anadolou Efes Instanbul (partecipando ancora all’Eurolega) e in Russia al Krasny October Volgograd.

Nell’estate del 2015 l’esterno è stato ingaggiato dall’Obradoiro, in Spagna, chiudendo il campionato con 7,7 punti e 4,7 assist di media a match. Dopo aver iniziato la scorsa stagione in Lituania al Lietuvos Rytas, McGrath è passato prima ai Long Island Nets, in D League, e poi all’Aek Atene dove ha fatto registrare 7,2 punti di media in Basketball Champions League e ha raggiunto la semifinale sia di Coppa Greca sia di campionato mentre nell’estate del 2017 è stato firmato dal Real Betis Sevilla.



Sposato con la modella dominicana Arlenis Sosa, McGrath ha anche vestito la maglia della Nazionale Irlandese.