Cagliari si conferma città in rosa: in 7mila alla "SoloWomenRun"

Sara Paschina, con il tempo di 35' e 52", vince e replica la vittoria conquistata l’edizione passata.

Il secondo posto lo ha conquistato Alessandra Mura, in 36' e 54", terza Elisa Pintori in 37' e 53".



Nonostante la giornata non fosse delle migliori da un punto di vista meteorologico, il successo è stato grande e Cagliari si conferma città in rosa anche per questa edizione.



Sono state oltre settemila le partecipanti nelle due formule Challenge, di 10 km competitiva, e Open, di 5 km aperta a tutte a passo libero. La gara Open prevedeva un solo giro, quella Challenge due.



Dopo la partenza da largo Carlo Felice, il percorso è proseguito lungo via Roma, viale Diaz, via Dante Alighieri, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza Costituzione e via Manno, per rientrare poi in largo Carlo Felice.