La Dinamo Banco di Sardegna saluta la Fbai Europe Cup: 100-81 per Le Portel

Le Portel ribalta la differenza canestri dopo un overtime: a Le Chaudron finisce 100-81

Dopo un primo quarto in equilibrio (22-20) i padroni di casa, spinto dal calore del pubblico di Le Chaudron, costruiscono il solido vantaggio scrivendo il +22. Ai giganti non basta la rimonta nel finale di ultimo quarto che ristabilisce, con il +17 biancoverde dell'andata, la parità. Nei cinque minuti supplementari Le Portel trova lo strappo che gli consegna il biglietto per i quarti di finale.

Ritorno della sfida del Round of 16 di Basketball Champions League contro l'Essm Le Portel. I giganti partono dal + 17 dell'andata al PalaSerradimgni, dove finì 72-55, consapevoli che servirà una gara concreta e senza errori per portare a casa la qualificazione al turno successivo.



Il Coach Federico Pasquini commenta a caldo il match: "Le Portel ha giocato meglio di noi in questo secondo tempo di un match di 80 minuti, stanotte noi abbiamo giocato male in difesa e abbiamo avuto problemi a fermare l'offensiva dei loro cinque perché non avevamo il cambio di Shawn Jones. per questo motivo loro hanno lavorato bene e noi perso una grande opportunità, commettendo anche errori stupidi. Nulla da dire, Le Portel ha giocato meglio".