La Dinamo Banco di Sardegna espugna Capo D'Orlando per 89-103

Quaranta minuti di intesa battaglia, quaranta minuti per scacciare via la delusione e l'amarezza per la partita in Francia.



I giganti costruiscono la vittoria combattendo fin dal primo quarto e mettendo la testa avanti dopo un avvio di energia dei padroni di casa, grazie a un super Shawn Jones (18 pt, 8 rb). Nel secondo quarto Stipcevic e compagni scavano il gap, condotti da Josh Bostic, autore anche di una incredibile terza frazione e a referto con 16 punti, Scott Bamforth (11 pt) e Achille Polonara (20 pt, 5 rb, 5 as). Nel secondo tempo i biancoblu tengono saldamente il comando del match impedendo alla Betaland di risalire la china grazie anche a un solidissimo Dyshawn Pierre: per lui 18 punti con ¾ da tre e 4/5 da due, e 2 rb.

Coach Federico Pasquini commenta a caldo il match: “Siamo stati bravi a coprire la mancanza di centimetri sotto canestro per l’assenza per infortunio di Planinic. Sapevamo di dover fare un lavoro di squadra per sopperire a questa assenza, i ragazzi sono stati molto bravi e svegli in questi tre giorni a capire come sistemarci dal punto di vista tecnico tattico. Siamo stati bravi in questi tre giorni qui a Capo d’Orlando a recuperare le energie fisiche, perché con i viaggi che facciamo questa settimana è stata molto pesante. Siamo stati uniti e compatti quando Capo ha provato a riaprire la partita, abbiamo attaccato con molta lucidità. Sono estremamente soddisfatto perché penso che Capo d’Orlando con questo nuovo assetto e i giocatori nuovi sarà una squadra molto pericolosa ragion per cui questi due punti sono molto importanti per noi”.



La Dinamo Banco di Sardegna conquista il derby delle isole e farà subito rientro in Sardegna dove si metterà al lavoro per preparare la prossima sfida casalinga: salutata la competizione continentale Devecchi e compagni si focalizzano sul campionato e in agenda c'è il match di domenica prossima contro la Pallacanestro Varese al PalaSerradimigni.