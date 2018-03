La Dinamo cede in casa alla Pallacanestro Varese

Gli ospiti partono bene e mettono la testa avanti fin nella prima frazione: gli uomini di coach federico pasquini risalgono la china a cavallo tra secondo e terzo quarto dal -15, riportandosi in parità grazie a un buon lavoro di gruppo e le prestazioni di achille polonara (20 pt, 5 rb), josh bostic (21 pt, 5 as), rok stipcevic (15 pt, 4 as) e marco spissu (11 pt, 4 as). ma il banco non riesce a invertire l'inerzia del match e subisce l'offensiva lombarda condotta da un super wells (27 pt).

Il playmaker della Dinamo Rok Stipcevic commenta così la partita: "prima di tutto complimenti a Varese che onestamente ha fatto una partita incredibile tirando con 60 per cento da due con la difesa addosso e non possiamo che riconoscere il valore di questo gruppo. Sapevamo come affrontare questa squadra, ognuno di noi sapeva esattamente chi aveva davanti. Però ci mancano ancora le piccole cose che ci portano alla vittoria, oggi ci è mancato un po' di rimbalzo. In questo senso dobbiamo prenderci maggiori responsabilità e ognuno di noi deve guardare dentro di sé e chiedersi cosa può fare di più per la squadra, per vincere. Non c'è da fare un dramma per la partita di oggi, abbiamo perso di 4 non di 30, abbiamo un attacco che funziona, non abbiamo sbagliato tanto, a parte i rimbalzi, ma dobbiamo fare uno step in più, sbucciandoci le ginocchia, lottando su ogni singola palla e su ogni rimbalzo".

Non c'è tempo per buttarsi giù, da domani nel mirino biancoblu ci sarà la prossima sfida in agenda: sabato appuntamento contro brindisi al palapentassuglia.







.