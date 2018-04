Il team "Ajo' to Tokyo" alla Coppa del Mondo Classi Olimpiche di windsurf

Appuntamento mondiale in Francia per il windsurf. Per il team sardo di Ajo’to Tokyo”, composto da Marta Maggetti e Carlo Ciabatti, impegno sportivo per le qualificazioni ai mondiali di Tokyo.







A Hyeres in Francia sta per iniziare la Coppa del Mondo Classi Olimpiche. E’ il terzo appuntamento Internazionale per il team che vede i due campioni alla ricerca della qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2024.

Le gare inizieranno Martedì 24 Aprile e si concluderanno nella giornata di Sabato con le Medal Race, regata finale tra i migliori dieci della classifica.



Formazione ridotta per la trasferta francese, a causa di un piccolo problema di salute che ha coinvolto la surfista delle Fiamme Gialle Marta Maggetti: "Purtroppo un imprevisto mi costringe a saltare la Coppa del Mondo di Hyeres. Si tratta di un piccolo imprevisto di salute che per, una più veloce risoluzione, necessita di qualche giorno di riposo. Dopo la consultazione con lo staff medico che mi sta seguendo, preferisco accelerare la risoluzione, in modo da essere al top per il prossimo appuntamento, che sarà a Maggio per i Giochi del Mediterraneo." Marta, dopo una sessione di allenamenti appena conclusa sul Lago di Garda, si trova ora a Cagliari.



Quindi occhi puntati su Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) che si trova, già da qualche giorno, nella località francese, per studiare il campo di regata: "Questa è la mia seconda Coppa del Mondo a Hyeres, dopo l'esordio dello scorso anno, in cui mi ero classificato ventesimo. Sono reduce dall'EuroCup di Palma di Majorca in cui ho concluso al 31 posto, posizione che non mi ha soddisfatto . In Francia ci saranno meno partecipanti, solo quaranta, molti meno rispetto ai 120 di Palma, ma sono tutti di altissimo livello, visto che alla Coppa del Mondo ci si accede solo attraverso una selezione attraverso una ranking rigidissima."