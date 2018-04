La Dinamo Banco di Sardegna si impone sulla Scandone Avellino: la partita si chiude con 67–80

Vittoria in trasferta per gli uomini di Zare Markovski che si impongono per 67–80 sulla Scandone Avellino.







La Dinamo Banco di Sardegna continua la sua corsa a caccia di un pass per i playoff e si impone nella sfida della 13°giornata di ritorno in Irpinia: i giganti conquistano i due punti in palio battendo la Scandone Avellino 67-80.

La Dinamo Banco di Sardegna affronta la Scandone Avellino nella sfida della 13° giornata di ritorno del campionato, la penultima trasferta dei biancoblu. Per la prima volta il Banco incontra da avversario Shane Lawal; nelle file biancoverdi anche Lorenzo D'Ercole.



Coach Zare Markovski commenta così la vittoria dei suoi al PalaDelMauro: "Vittoria importante ora dobbiamo pensare a conquistare la quindicesima perché la classifica dopo 30 giornata dice che solo le prime 8 squadre proseguono la corsa. Siamo ancora lontani da ogni discorso perché è tutto in volata, possiamo solo goderci questa vittoria e pensare subito a conquistare la prossima. Abbiamo giocato una bella partita, soprattutto in difesa, e credo non sia facile su un campo come questo riuscire a restare avanti per 40 minuti. Come ho detto alla squadra nello spogliatoio poco fa, abbiamo meritato questa vittoria, ognuno ha dato il suo contributo cercando le nostre convinzioni difensive e appoggiandoci in attacco sui nostri punti di riferimento che il talento offensivo di questa squadra offre".