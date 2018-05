La via la Sant'Efisio Cup, il torneo internazionale di Beach Tennis: al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo

Inserita nel circuito dell'International Tennis Federation, la settima edizione del torneo Internazionale di Beach Tennis Sant'Efisio Cup, è organizzata dall'associazione Beach Tribù con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, mette in palio un montepremi di 15.000 dollari.



Quattordici campi da gioco, 44 coppie maschili e 28 femminili per un totale di 144 giocatori provenienti da tutto il mondo. Nel villaggio sportivo allestito sulla spiaggia dello stabilimento balneare Il Lido di Cagliari, si sfidano i migliori atleti della disciplina e rappresentativi di Germania, Portogallo, Russia, Giappone, Venezuela, Spagna, Francia, Brasile, Aruba, San Marino e Italia.

Il torneo di doppio maschile e doppio femminile è diviso in due tabelloni: si parte con il tabellone di qualificazione di venerdì 4, per proseguire sabato 5 con il main draw - cui accedono di diritto le prime 24 coppie maschili e le prime 20 femminili del ranking internazionale - e chiudersi domenica 6 maggio con le finali.



A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci (numero 23 al mondo) in coppia con il venezuelano Ramon Guedez (18). Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di accedere alle finali, anche la giovane coppia di campioni sardi e vice campioni italiani under 18: Andrea Reginato e Riccardo Manenti.

Per la sezione femminile, dai campi isolani, occhi puntati sulle campionesse regionali: Giulia Deiana e la giovanissima Paola Spinazzola.