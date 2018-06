Calasetta. Windsurf Grand Slam 2018, assegnati i primi titoli Italiani

In una giornata soleggiata e con vento intorno ai 12-13 nodi, si è conclusa la parte del Windsurf Grand Slam dedicata allo Slalom e al Freestyle, con l’assegnazione dei titoli italiani.

Mentre sul campo del freestyle si Sa Barra presso il Windsurf Club sa Barra, si è dato inizio all’ultimo tabellone di double elimination, non concluso per un brusco calo di vento durante la finalissima, sul campo di Sotto Torre a Calasetta, i ragazzi dello Slalom, dopo le nove prove concluse nei primi quattro giorni di gara, non hanno disputato prove e hanno aspettato solo la cerimonia di premiazione.

Un risultato, quello dello Slalom, già chiaro fin dalle prime battute, con Andrea Cucchi che ha portato a termine, in prima posizione, otto regate sulle nove disputate.

È lui il nuovo Campione Italiano 2018 Slalom AICW/FIV, vicecampione il giovane Francesco Scagliola, vincitore della categoria Youth, e in terza posizione il gran Master Marco Begalli, anche lui primo di categoria nei GM.

Tra le donne, con dieci vittorie su dieci prove disputate, è Bruna Ferracane la Campionessa Italiana Slalom, seguita da Emanuela Giorgi, vicecampionessa italiana e da Anna Biagiolini in terza posizione.

Anche il Campionato Italiano di Freestyle AICW/FIV, si è concluso con l’assegnazione del titolo. Qui la battaglia, sul campo di gara di Sa Barra, è stata più infuocata, fino all’ultimo il risultato è stato incerto, con Rossel Bertoldo e Riccardo Marca, a contendersi il titolo. Con tutti i tabelloni vinti dal siciliano Francesco Cappuzzo, fuori dalla lotta per il titolo per il piazzamento non ottimale ottenuto nella prima tappa del lago di Garda, è stato un altalenarsi di seconde e terze posizioni tra Marca e Bertoldo. Con il quarto tabellone di gara conclusosi alla single elimination, è stato Riccardo Marca a conquistare il titolo di Campione Italiano Freestyle, seguito da Rossel Bertoldo, vicecampione italiano, e da Francesco Cappuzzo in terza posizione.

Intanto, sono iniziate le regate per le altre specialità in attesa della designazione del Campione Italiano AICW/FIV 2018, con gli atleti del Formula Windsurfing e del Raceboard che hanno disputato due regate per ciascuna disciplina.