Nuoto. Cagliari parteciperà all'European Swim City 2018, a Pesaro

Otto giovani nuotatori rappresenteranno il capoluogo sardo in occasione della seconda edizione di “European Swim City 2018”.







Toccherà ai giovani nuotatori cagliaritani Giorgia Meloni, Francesca Sechi, Chiara Cadeddu, Alice Maggioni, Carlo Marcello Demontis, Samuele Congia, Ludovico Bertelli e Gianluca Russu, rappresentare il capoluogo sardo in occasione della seconda edizione di “European Swim City 2018”.

La gara internazionale di nuoto, riservata alle Municipalità Europee che sono già state o stanno per ricevere la certificazione da ACES Europe, vedrà coinvolti ragazzi provenienti da tutta Europa, nati dal 2001 in poi.

Appuntamento per il 6, 7 e 8 luglio a Pesaro dove la città di Cagliari sarà rappresentata da otto ragazzi e ragazze di 14 e 15 anni, selezionati da una commissione di nuoto della Federazione Italiana Nuoto, che li ha scelti tra i migliori del panorama isolano.

“Questa è un'ottima occasione per i nostri giovani nuotatori di gareggiare con coetanei di altre città italiane e europee e di rappresentarci al meglio” ha esordito l'Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis durante la conferenza stampa di presentazione della squadra. “Questa manifestazione ci da anche l'occasione per confermare la massima volontà di collaborazione tra il Comune di Cagliari e le società di nuoto che puntano sui giovani”.

Dello stesso parere il consigliere comunale Marco Benucci che ha proposto quest'iniziativa alle società di nuoto ottenendo un ottimo riscontro. “Questa è una occasione da non perdere per far conoscere i nostri atleti anche al di fuori dell'Isola”. Oltre ad essere tra i promotori della partecipazione di Cagliari alla competizione, il consigliere Benucci avrà l'incarico di accompagnare i ragazzi a Pesaro e rappresentare il Comune di Cagliari.

Presenti alla conferenza anche il Presidente FIN Sardegna, accompagnato da Marco Cara che ha avuto il compito di selezionare i partecipanti alla gara.