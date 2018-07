Cagliari Dinamo Academy. Sarà Justin Johnson a vestire la maglia numero 23 della nuova stagione

Justin Johnson, classe 1996 nato a Hazard in Kentucky il 23 maggio: 201 cm per 106 kg di peso.







L'ala centro americana sceglie la Sardegna per il suo anno da rooki. La Cagliari Dinamo Academy ha raggiunto un accordo con il giocatore americano Justin Johnson, classe 1996 nato a Hazard in Kentucky il 23 maggio: 201 cm per 106 kg di peso, atleta versatile che può giocare sia da ala forte che da centro. Uscito da Western Kentucky, nel suo anno da senior è andato a referto in tutte e 38 le gare, record assoluto nella storia dell'università. Dopo la stagione da freshman, Johnson ha guidato la squadra migliorando di anno in anno le sue cifre e diventando così il primo giocatore di WKU, sin dagli anni Settanta, a primeggiare per tre stagioni consecutive nella categoria punti e rimbalzi (15.7 e 9.4 di media).

Conclusa l'annata 2017-18 come unico giocatore dell'NCAA in attività con almeno 1700 punti e 1000 rimbalzi totali, il neo acquisto della Cagliari Dinamo Academy ha ottenuto diversi riconoscimenti personali: raggiunte le Final Four del NIT, il più antico torneo statunitense a livello di college, è stato inserito nel primo quintetto NABC della Division One. Nel corso della sua carriera universitaria ha dimostrato di poter giocare negli spot di 4 e 5 grazie alle sue capacità offensive sia da oltre l'arco che vicino a canestro e le sue doti fisiche e atletiche che gli permettono di essere una pedina importante anche in fase difensiva.

Considerato una vera arma tattica per la sua duttilità, l'attitudine a rimbalzo e l'ottimo senso del passaggio, Justin Johnson corrisponde all'identikit che la dirigenza rossoblu cercava per dare qualità e talento al nuovo roster. "Sono entusiasta di essere parte di questa squadra e non vedo l'ora di arrivare a Cagliari per iniziare a lavorare" queste le prime parole del neo acquisto che vestirà la maglia numero 23.