Vela. Al 30° trofeo Mario Formenton di Porto Rafael anche il progetto “pazienti a bordo”

A Porto Rafael non è mancato lo spettacolo, nonostante il vento leggero che ha costretto alla riduzione di percorso dopo 13 miglia di regata/veleggiata.

Cinquantaquattro barche dai 5,50 mt ai quasi 25 mt hanno voluto festeggiare con una bella veleggiata la trentesima edizione del Trofeo Mario Formenton, Vela Cup 2018, organizzata dallo Sporting Club Sardinia in collaborazione con Yacht Club Costa Smeraldae Yacht Club Punta Sardegna, in ricordo dell'ex Presidente della Mondadori Mario Formenton.

Il vento leggero ha caratterizzato quest'anno il percorso tra le Isole dell'Arcipelago della Maddalena, tanto che il Comitato organizzatore ha anticipato il traguardo alla boa n. 1 in prossimità della secca Colombo, dopo 13 miglia di navigazione.

Per tutti un bel momento di condivisione iniziato dal briefing di domenica sera e proseguito nei preparativi pre-partenza del giorno successivo, fino alla festa organizzata nel porticciolo di Porto Rafael dopo le premiazioni.

Morgana, il Grand Soleil 40 di Francesco di Tarsia di Belmonte, si è aggiudicato il Trofeo Formenton, riservato alle imbarcazioni categoria Crociera, 30 in tutto.

Tra i protagonisti anche il Sunfast 3200 Spargi, del Centro Velico Caprera, impegnato nel progetto We Will Care, che con l'Università Statale di Milano e lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia - ha l'obbiettivo di elaborare metodologie all'avanguardia per il recupero emotivo di chi attraversa l'esperienza della malattia oncologica, attraverso la vela. A bordo alcune allieve del progetto "pazienti a bordo", che insieme agli istruttori hanno conquistato un ottimo terzo posto nella classifica Vela Cup, Gruppo Charlie.

Il Trofeo Formenton, girata la boa dei 30 anni, rinnova l'appuntamento per la prossima estate.