Campionato europeo di SUP in arrivo in Sardegna

Manca una settimana all’atteso appuntamento con l’EuroSUP Sardinia, il Campionato Europeo Assoluto di Stand Up Paddle Racing e SUP Wave in programma a Torregrande dal 4 al 9 settembre.







Nella magnifica cornice della Penisola del Sinis arriveranno, per contendersi il titolo di Campione d’Europa, i più forti atleti di queste discipline provenienti da tutto il continente.

Ad oggi sono 10 le nazioni che hanno confermato la partecipazione: Danimarca, Inghilterra, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Galles, Germania ed ovviamente Italia.

la Francia, con alle spalle il titolo di Vicecampione del Mondo ottenuto in occasione degli ISA World SUP and Paddleboard Championship 2017, si presenterà con roster di veri campioni: Alexis Deniel, Benoit Carpentier, Caroline Angibaud, Martin Vitry, Olivia Piana, Tom Auber. Carpentier è bronzo mondiale nel SUP Wave mentre Olivia Piana ha portato a casa il bronzo iridato nella Long Distance e nella Technical Race.

Dalla Danimarca arriverà invece Casper Steinfath, Campione del Mondo di Sprint Race e bronzo nella Technical Race.

Ed ovviamente ci sarà la Nazionale Italiana, con i confermati Leonard Nika, Paolo Marconi, Caterina Stenta e Laura Dal Pont, e i nei convocati in Nazionale Tommaso Pampinella, Riccardo Rossi, Alessandro Onofri e Margherita Boschetti.

