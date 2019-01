Basket. Dinamo, vittoria con il sorriso a Trieste

Inizia col sorriso il 2019 biancoblu: gli uomini di coach Vincenzo Esposito si impongono nella sfida della penultima giornata di andata sulla Pallacanestro Trieste, agganciando la parte alta della classifica. I giganti partono forte e mettono la testa avanti fin dal primo tempo, condotti dalla grande energia di Dyshawn Pierre, Rashawn Thomas e Jack Cooley. Nel terzo quarto il Banco scrive il +20 poi soffre la rimonta triestina, condotta dall'ex Fernandez e Wright. Nell'ultima frazione Trieste ri riporta a un possesso di distanza ma i biancoblu sono bravi a cacciare indietro gli ospiti e siglare la terza vittoria consecutiva in campionato.



Coach Vincenzo Esposito commenta a caldo il match: "Per 30' abbiamo giocato una buonissima gara, tecnicamente e anche dal punto di vista fisico, come una squadra che secondo me è ben allenata che ha forza fisica e giocatori esperti, come hanno dimostrato questa sera nel momento in cui erano sotto nel punteggio giocando la pallacanestro giusta per rientrare in partita. Complimenti a Trieste per il tipo di squadra, per la mentalità e l'atteggiamento che ha avuto per 40'. Noi abbiamo speso molte energie e, unite a qualche fallo, siamo calati di intensità negli ultimi 5-6', perdendo lucidità: abbiamo perso qualche giocatore che stavamo cavalcando bene nell'arco dei 30-35'. Sono soddisfatto dal punto di vista statistico di tutti i ragazzi anche se, nel momento in cui è arrivata un po' di stanchezza e Trieste ha messo dei canestri difficili, giocando in maniera ancora più fisica, abbiamo smesso di muovere la palla e abbiamo cercato anche noi a giocare in maniera fisica. Credo che lavoreremo su questo, dobbiamo capire che quello che deve migliorare in questi casi è l'esecuzione. Sono soddisfatto, abbiamo giocato un'ottima gara dal punto di vista offensivo, difensivamente siamo calati quando sono calate le energie ma abbiamo eseguito il piano partita. Anche questa sera abbiamo messo a referto un ottimo numero di assist, perché ci siamo cercati sia in situazioni di campo aperto sia a difesa schierata, abbiamo lavorato bene a rimbalzo e solo la mancanza di energie non ci ha permesso di continuare a correre: peccato per il numero di palle perse che sono leggermente di più di quelle che chiediamo, ma tutti stanno facendo uno sforzo extra non solo dal punto di vista fisico e tecnico ma anche mentale, anche dalla panchina. Stiamo dando minuti a tutti e sarà così anche a Cipro nella gara di coppa, in attesa dell'ultima partita del girone di andata di campionato a Cantù che disputeremo sabato".



Il centro biancoblu Jack Cooley: "E' stata sicuramente una vittoria importante contro un ottimo avversario: siamo stati in vantaggio anche di venti punti e loro hanno dimostrato tutta la loro esperienza rientrando in gara. Bravi anche noi a reagire e tenere il punteggio. Sono molto contento di questa vittoria, stiamo crescendo molto come gruppo e stiamo lavorando tanto individualmente per riuscire a dare ognuno il massimo contributo. Credo che in questo momento sia davvero il nostro maggiore punto di forza: siamo tutti al servizio della squadra dimostrandoci pronti a mettere quel quid in più per fare bene".



Coach Eugenio Dalmasson, tecnico della Pallacanestro Trieste: "Siamo partiti male, facendo trovare a Sassari subito grande confidenza con il canestro mentre noi al contrario abbiamo giocato i primi 20' senza cattiveria agonistica e l'attenzione giusta per contenere gli avversari. Siamo invece stati bravi nella reazione del secondo tempo, giocando con più personalità e questo ci ha fatto permesso di disputare una partita diversa. Ovviamente giocare solo 20' di buon livello non sono sufficienti su un campo come questo con una squadra come Sassari".