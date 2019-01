Basket, alla Dinamo Sassari arriva Tyrus McGee

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l'arrivo tra le file biancoblu dell'atleta Tyrus McGee. La guardia americana raggiunge Sassari a dare rinforzo e solidità al gruppo di coach Esposito, già suo allenatore la scorsa stagione a Pistoia. Nato a Stringtown (Oklahoma), il 14 marzo del 1991, 188 centimetri per 90 chilogrammi, sarà una pedina fondamentale nella pattuglia biancoblu in questo momento importantissimo della stagione e con il gruppo senza l'infortunato Scott Bamforth. Esperto del campionato italiano, dove ha giocato con le maglie di Orlandina, Cremona, Venezia e Pistoia, ha buone capacità di mettersi al servizio dei compagni e grandi doti di precisione come tiratore dalla distanza con un'ottima mano da tre. Caratteristiche con cui si è messo in luce già durante la sua carriera universitaria al Cowley Community College, chiusa l'ultimo anno con il 46,3% dai 6.75.



La carriera. Nel 2013-2014 arriva in Europa nella seconda serie spagnola, in maglia Club Baloncesto Breogán, con cui centra i play-off promozione in Liga ACB. Nel 2014-2015, dopo un breve passaggio con i tedeschi dell'Eisbären Bremerhaven, arriva in Italia, all'Orlandina Basket. Nella stagione 2015-2016 passa alla Vanoli Cremona con cui gioca un'ottima stagione chiusa con 13.3 punti, 1.7 assist e 3.3 rimbalzi di media. Prestazione che gli vale la chiamata della Reyer Venezia, con cui vince il campionato 2016-2017. Con gli orogranata firma una stagione da 10.1 punti, 2.6 assist e 3.5 rimbalzi e il suo high carrier di 43 punti. Nella stagione 2017-2018 è a Pistoia alla corte di coach Esposito: con la formazione toscana fa un'annata da 14.1 punti di media con 2.3 assist e 3.5 rimbalzi, firmando il record di stagione di 36 punti. Quest'anno ha iniziati la stagione in Turchia con la maglia dell' Afyon Belediye e a breve arriverà a Sassari, dove la società gli dà il suo più lieto benvenuto.

Mentre la Dinamo Banco di Sardegna ha comunicat,o circa l'infortunio occorso ieri sera al giocatore Scott Bamforth negli ultimi secondi della sfida con la Pallacanestro Cantù che, gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore di Albuquerque dovrà sottoporsi a intervento chirurgico in seguito al quale potrà iniziare il percorso di recupero.