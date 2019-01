La Cagliaritana Maggetti a Miami per la Coppa del mondo di vela

Al via la Coppa del Mondo di Vela Classi Olimpiche che, come consuetudine, inizia da Miami. Domenica prossima e Lunedì saranno due giornate dedicate alla registrazione di tutti gli atleti e da Martedi fino a Venerdi ci saranno le regate di flotta per selezionare i migliori dieci che, Sabato, parteciperanno alla Medal Race, la regata finale con punteggio doppio che designerà il podio

Nella categoria Rsx woman (il windsurf femminile) sarà presente la cagliaritana Marta Maggetti in forza nella squadra sportiva delle Fiamme Gialle. "Dopo un Inverno di duri allenamenti con la Nazionale fatti tra Civitavecchia e Marsala, alternati ai miei personali fatti nelle acque del Poetto, non vedo l'ora di riprendere le competizioni internazionali. Quest'anno mi sento molto in forma, molto meglio dell'inizio stagione dello scorso anno, che è stato caratterizzato da una serie di piccoli infortuni."

Per la Maggetti inizia un anno agonistico molto importante perché sarà quello da cui verrà fuori il nome dell'atleta che rappresenterà l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. In lizza per le Olimpiadi ci sono attualmente Flavia Tartaglini, già azzurra a Rio, Veronica Fanciulli e la new entry Giorgia Speciale che non sarà però presente a Miami.

Ieri sera la squadra azzurra è arrivata in Florida e da oggi inizieranno gli allenamenti in mare, per ambientarsi alle condizioni del campo di regata di Biscayne Bay, sede delle regate americane.