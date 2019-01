Basket. I biancoblu cedono nel posticipo con Varese 84-73

Gli uomini di coach Esposito subiscono la partenza sprint dei lombardi (21-14) per poi riportarsi a contatto nella seconda frazione. Ma Varese piazza un break di 16-0 tra secondo e terzo quarto che segna l'andamento della partita. Dal 23' i giganti inseguono ma non trovano la rimonta, complici anche le alti percentuali al tiro dei padroni di casa: la sfida finisce 84-73, con lo stesso scarto del match di andata vinto dal Banco. Tra poco più di quarantotto ore le due squadre si incontreranno nel Game 5 di Fiba Europe Cup.



Coach Vincenzo Esposito commenta a caldo il match: "Varese questa sera ha portato in campo ciò che forse gli era mancata nelle ultime giornate, ovvero aggressività e cattiveria, cose che coach Caja aveva chiesto ai suoi insieme alla durezza fisica che noi abbiamo subito. Non sono preoccupato per il discorso offensivo della squadra ma credo che possiamo fare molto meglio in difesa; penso sia normale prendere degli svarioni con due assenze importanti e due nuovi arrivati da poco più di una settimana. Questa sera Varese ha controllato meritatamente per più del 90% della gara, per demeriti nostri ma anche per grossi meriti loro. Hanno giocato una partita aggressiva, tosta fisicamente e, sebbene noi non abbiamo registrato tante palle perse, sono stati bravi a farci arrivare in tante azioni con pochi secondi alla fine. Noi dovevamo essere più fisici, quando abbiamo provato a farlo ci siamo caricati di falli. Sappiamo che c'è da lavorare, abbiamo la priorità di inserire al meglio i nuovi soprattutto difensivamente e recuperare gli infortunati: speriamo di recuperare almeno Pierre per la prossima gara di campionato. Si va avanti, il campionato è lungo ed è appena iniziato il girone di ritorno. Dispiace perdere ma la testa è già alla gara di mercoledì, resettiamo tutto e da domani si inizia a preparare la gara di Coppa".