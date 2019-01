Atletica, l'azzurro Filippo Tortu a Berlino nel weekend

Venerdì Filippo Tortu, sabato Gianmarco Tamberi. Doppio appuntamento in Germania per i due azzurri, rispettivamente primatista italiano dei 100 metri e del salto in alto. Tortu tornerà in pista nei 60 metri venerdì 1° febbraio a Berlino per l'appuntamento che chiude la sua stagione al coperto, dopo l'esordio con la migliore prestazione italiana under 23 di 6.58 ad Ancona il 20 gennaio. L'ISTAF Indoor sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport dalle 18.20 alle 20.50. Tamberi, invece, inizierà sabato 2 febbraio da Karlsruhe il proprio percorso di avvicinamento agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo del 2019.

La pista è quella della Mercedes-Benz Arena (attesi 12 mila spettatori) dove già nel 2018 è sfrecciato per due volte in 6.62, prestazione che fino a pochi giorni fa rappresentava il personal best sulla distanza. Per Filippo Tortu è un ritorno a Berlino anche dopo il quinto posto degli Europei all'Olympiastadion, con 10.08 nella finale continentale più veloce della storia sui 100 metri. Venerdì 1° febbraio il programma prevede un doppio impegno in un'ora: alle 18.55 la batteria e sessanta minuti più tardi, alle 19.55, la finale. Con 6.58 il 20enne delle Fiamme Gialle allenato dal papà Salvino è diventato il sesto azzurro di sempre nella specialità, a sette centesimi dal primato italiano di Michael Tumi (6.51) nel 2013.