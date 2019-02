Basket. Dinamo, i giganti cadono al PalaVela di Torino

Non bastano un super Jaime Smith, al rientro dall'infortunio, da 26 punti e Tyrus McGee (20 pt) alla Dinamo Banco di Sardegna che cede all'Auxilium Torino nella sfida della 4°giornata di ritorno del campionato LBA. Gli uomini di coach Esposito pagano un primo quarto di grandissima energia dei padroni di casa, trascinati dalle altissime percentuali al tiro, e incassano un gap di 11 punti all'intervallo (57-46). Al rientro dalla pausa lunga i biancoblu non trovano energie e fluidità per fermare l'offensiva piemontese e invertire l'inerzia del match, che si chiude 102-83.

Coach Vincenzo Esposito commenta il match a caldo: "Dispiace sempre commentare una sconfitta, siamo nella terza settimana in emergenza in cui ci alleniamo con 8-9 giocatori; dalla partita di Cantù non riusciamo ad allenarci al completo e in questo sport è fondamentale. Eravamo riusciti a creare un sistema che funzionava con tanto lavoro nei mesi scorsi ma dopo l'infortunio di Bamforth si sono susseguite una serie di eventi. È un momento complicato, si va avanti, si lotta e abbiamo bisogno del contributo di tutti. Adesso prepareremo la partita di Coppa Italia che non arriva in un momento facile. La cosa positiva di questa sera è il rientro nei ranghi di Smith, poi valuteremo nelle prossime ore la condizione di Magro, a Pierre e anche quella di McGee. La partita è sempre stata in controllo di Torino, noi abbiamo provato a rientrare ma in queste situazioni c'è bisogno di un solido sistema difensivo e offensivo ma noi abbiamo ancora difficoltà per le ragioni che ho spiegato. Un sistema richiede di poter lavorare sulle diverse situazioni e in queste settimane non siamo riusciti a farlo. Ma andiamo avanti, continuiamo a lottare e ci prepariamo al prossimo impegno".



Auxilium Torino 102 - Dinamo Banco di Sardegna 83