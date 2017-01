Vino, in Sardegna concorso internazionale Grenaches du Monde 2017

Concorso enologico internazionale “Grenaches du Monde 2017”. In Sardegna dall'8 all'11 febbraio. Ancora pochi giorni per inviare le adesioni.







CAGLIARI - Entro il prossimo 13 gennaio dovranno essere inviate le adesioni alla 5^ edizione del Concorso enologico “Grenaches du Monde 2017”, prestigiosa competizione internazionale organizzata dal CIVR (Conseil Interprofessionel des Vins du Roussillon-Francia) in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna.

Il concorso è aperto a tutte le tipologie di vino provenienti da qualsiasi paese o produttore, con una percentuale minima di Grenache del 60%: effervescenti, tranquilli, fortificati, passiti, liquorosi, etc. Sono ammesse tutte le categorie di vini ottenute da uve del vitigno Grenache, compresi suoi sinonimi ufficiali, tra i quali rientra, a titolo di esempio, il Cannonau in Sardegna, il Tai Rosso in Veneto o il Gamay perugino in Umbria, come meglio specificato nel regolamento.

Con circa 200.000 ettari, Grenache è una delle varietà con la maggiore superficie vitata nel Mondo. Si trova in Spagna, in Francia, in Portogallo, in Italia (specialmente in Sardegna), ma anche Grecia, Messico, Sudafrica, California, Cile, Australia e molti altri Paesi.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare, entro il 13 gennaio 2017, un'iscrizione online nel sito ufficiale della manifestazione.

L'evento, che vedrà la partecipazione di circa 100 commissari degustatori provenienti da tutto il mondo per la valutazione dei vini in competizione, si articolerà in quattro giornate partendo da Alghero e concludendosi a Cagliari con l’elegante momento “Notte dei Grenaches” nei suggestivi locali della Ex Manifattura Tabacchi con la possibilità di degustare tutti i vini in concorso.