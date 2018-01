Bandiera Arancione dei Borghi d'Italia: premiati anche sei Comuni sardi

Nella giornata di ieri Il Touring Club Italiano ha annunciato le 227 Bandiere arancioni del triennio 2018-2020 (19 in più rispetto alla precedente premiazione del 2015). Il programma di sviluppo e valorizzazione turistica dei borghi in Italia, dedicato esclusivamente a comuni con meno di 15.000 abitanti dell’entroterra, compie 20 anni. La Bandiera arancione viene assegnata alle località che, non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il percorso di assegnazione si sviluppa attraverso una valutazione quali-quantitativa che verifica oltre 250 criteri, raggruppati in 5 aree, relative agli aspetti più rilevanti del sistema di offerta turistica di un piccolo Comune. E’ dal 1894 che il Touring Club Italiano promuove il patrimonio naturale, artistico e culturale italiano e l’iniziativa della bandiera arancione è nata per stimolare, coinvolgere e promuovere i territori lontani dalle coste. Certamente una buona opportunità di crescita turistica per i Comuni sardi premiati.