Turismo: 5 spiagge sarde nella Top-ten delle migliori spiagge italiane

La Spiaggia dei Conigli a Lampedusa si riconferma prima nella classifica italiana delle spiagge più apprezzate e conquista la settima posizione a livello europeo. Cambiano invece rispetto allo scorso anno la seconda e la terza posizione del podio nazionale con la spiaggia di Tropea che sale dal nono al secondo posto e La Pelosa a Stintino che si classifica terza (in salita rispetto alla quinta posizione dello scorso anno). Restano in classifica Cala Goloritze a Baunei (4°), Porto Giunco a Villasimius (5°), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6°), Cala Mariolu a Baunei (7°) e Cala Rossa a Favignana (8°). New entry in nona e decima posizione rispettivamente la Spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

Mediterraneo e Spagna protagonisti nel vecchio continente; sono sei le spiagge bagnate dalle sue acque, premiate nella Top 10 europea dei migliori litorali, il mare Mediterraneo ha un ruolo di protagonista assoluto nella classifica del vecchio continente. Per quanto riguarda la terra ferma è invece la Spagna a farla da padrona, con 3 spiagge presenti nella Top 10 delle migliori spiagge d’Europa tra cui la vincitrice assoluta: La Concha a San Sebastian.

I riconoscimenti di quest’anno premiano 355 spiagge. Grace Bay a Turks and Caicos è la vincitrice mondiale di questa edizione 2018.