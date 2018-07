Un ristorante emiliano pluristellato “alla corte” del Forte Village

La cucina del ristorante San Domenico di Imola, due Stelle Michelin dal 1977 e da quasi 50 anni tra le eccellenze gastronomiche del Bel Paese, vola in Sardegna al Forte Village per l’estate 2018 con la Terrazza San Domenico.

Nato nel 1970 a Imola, il San Domenico s’ispira, fin dalle origini, alla cucina delle grandi famiglie nobiliari italiane.

Protagonista assoluto è lo chef Massimiliano Mascia, 35 anni e una passione per la cucina fin da quando, in giovanissima età, seguiva dietro i fornelli lo zio per cogliere i segreti di un’arte che, dopo qualche anno, lo avrebbe portato nelle cucine del Ristorante Vissani e del Ristorante Romano di Viareggio e, a livello internazionale, nelle partite dell'Osteria Fiamma di New York e dai francesi Bastide Saint Antoine e alla corte del pluristellato Alain Ducasse al Plaza Athenée di Parigi.

Alla Terrazza San Domenico, lo Chef Mascia, affiancato da parte dello staff proveniente proprio dalla cucina di Imola, propone agli ospiti del Forte Village alcuni grandi classici del San Domenico, come l’Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Il menù è arricchito da piatti estivi pensati proprio per valorizzare la stagionalità delle materie prime e la vicinanza al mare. Infine, non mancano la pasta fresca, la pasta ripiena, ma anche la classica piadina romagnola per portare la passione e la vitalità dell’Emilia Romagna in Sardegna.