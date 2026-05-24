Mercato Immobiliare 2025: Compravendite e Mutui in Crescita con Prezzi delle Case in Aumento

Oltre 766 mila case vendute e più di 124 miliardi di euro fatturati: il mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025 non si limita a riprendersi, ma corre a ritmo sostenuto. Secondo il Rapporto Immobiliare Residenziale dell’Agenzia delle Entrate, realizzato con l’Abi, gli scambi e i mutui segnano un vero boom. Un salto netto rispetto agli anni scorsi, che cambia lo scenario per famiglie e operatori, offrendo nuove opportunità e sfide.

Scambi immobiliari in netta crescita: oltre 766 mila case vendute nel 2025

Nel corso del 2025, le compravendite residenziali hanno superato quota 766 mila, toccando uno dei livelli più alti degli ultimi anni. Questo dato riflette un recupero netto dopo periodi di difficoltà e dimostra una domanda ancora vivace, sostenuta soprattutto da condizioni più favorevoli per ottenere un mutuo. A trainare il mercato sono le grandi città, che continuano ad attrarre investimenti e offrono nuove opportunità abitative. Dietro a questo boom c’è anche una ritrovata fiducia degli acquirenti, siano essi privati o investitori, che guardano all’immobiliare come a un rifugio sicuro sul medio-lungo periodo.

Le compravendite non si concentrano ovunque allo stesso modo. Lombardia, Lazio e Veneto restano le regioni più attive, ma si registra una crescita incoraggiante anche in alcune aree del Sud, segno che il mercato immobiliare sta cambiando volto. Cresce con costanza anche il segmento delle nuove costruzioni, rispondendo alla domanda di case più moderne ed efficienti dal punto di vista energetico. Non manca poi una certa vivacità nel mercato delle seconde case, soprattutto nelle località turistiche, che mantengono un interesse forte da parte degli acquirenti esteri.

Mutui in ripresa: il carburante della crescita immobiliare

A sostenere il boom delle compravendite c’è anche la ripresa dei mutui. Dopo anni di frenata, nel 2025 si registra un’inversione di tendenza: i finanziamenti per l’acquisto di immobili tornano a crescere, spinti da tassi di interesse più bassi e condizioni più vantaggiose per chi chiede un prestito. Sono aumentati sia il numero che l’importo medio dei nuovi mutui, spingendo molte famiglie a fare il passo verso la casa di proprietà. Questo trend rappresenta una boccata d’ossigeno per il settore e alimenta la fiducia dei consumatori.

L’importo medio dei mutui riflette sia l’aumento dei prezzi degli immobili, sia la preferenza degli acquirenti per soluzioni più ampie o in posizioni migliori. La varietà di offerte sul mercato – dal tasso fisso a quello variabile – permette di scegliere la formula più adatta al proprio profilo e alle aspettative future. Le banche e gli istituti di credito hanno ampliato il ventaglio di prodotti, cercando di rispondere a una domanda sempre più articolata e consapevole.

Fatturato record oltre i 124 miliardi: un termometro della salute del mercato

Il giro d’affari complessivo del mercato residenziale nel 2025 ha superato abbondantemente i 124 miliardi di euro. Un dato che non dipende solo dal maggior numero di compravendite, ma anche dal rialzo del prezzo medio delle abitazioni. Il fatturato è uno dei segnali più chiari della vitalità del settore e riflette sia gli investimenti privati sia quelli istituzionali che gravitano attorno all’immobiliare.

Il mercato immobiliare resta così un pilastro fondamentale dell’economia italiana, con ricadute dirette sull’edilizia, i servizi alle famiglie e le infrastrutture urbane. L’aumento del fatturato si lega inoltre a una maggiore attenzione alla sostenibilità e all’innovazione, con un numero crescente di abitazioni che rispettano criteri di efficienza energetica e le nuove normative ambientali. Più che mai, il comparto immobiliare è un motore per la ripresa e lo sviluppo delle città e delle comunità, con effetti positivi che si propagano lungo tutta la filiera produttiva.