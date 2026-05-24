Intelligenza Artificiale: McKinsey prevede trasformazione del 50% delle ore lavorative entro 5 anni

L’intelligenza artificiale generativa cambierà il lavoro come la rivoluzione industriale. Lo dice un esperto di McKinsey, e non è un’esagerazione. Questa tecnologia sta già entrando prepotentemente nelle nostre vite, rivoluzionando il modo in cui aziende e professionisti affrontano le loro giornate. Non è una moda passeggera, ma una trasformazione profonda. Non conta solo quanti posti di lavoro ci saranno, ma come si lavorerà. Dai settori più specializzati fino ai servizi più tradizionali, nulla resterà com’era.

Un salto tecnologico e sociale come cento anni fa

L’IA generativa porta con sé nuove forme di automazione e supporto soprattutto per chi lavora “con la testa”, i cosiddetti colletti bianchi. Un partner di McKinsey sottolinea che questo fenomeno è paragonabile a quella rivoluzione industriale che non ha solo cambiato il modo di produrre, ma ha toccato nel profondo anche le strutture sociali e il mondo del lavoro. Oggi, questa tecnologia si sta facendo strada in ambiti che fino a poco tempo fa sembravano esclusiva del lavoro umano.

A differenza delle automazioni del passato, l’obiettivo non è sostituire le persone, ma cambiare il modo in cui lavorano. La produttività può crescere molto, grazie a strumenti capaci di creare contenuti, fare analisi e trovare soluzioni complesse in poco tempo. Così nasceranno nuove competenze e cambieranno le modalità di lavoro, senza che ciò significhi per forza una drastica perdita di posti di lavoro.

Come cambia il lavoro tra uffici e servizi tradizionali

Professioni come analisti, consulenti, avvocati e creativi stanno già usando strumenti di IA generativa. Questi “assistenti digitali” aiutano nelle ricerche, nella scrittura e nel risolvere problemi, liberando tempo per attività più importanti e meno ripetitive. Ma il cambiamento non riguarda solo chi fa lavori specializzati.

Anche i servizi tradizionali si trovano a fare i conti con questa trasformazione. Dagli operatori del customer service ai reparti amministrativi, l’IA semplifica risposte e procedure interne, rendendo tutto più veloce ed efficiente. Questo porterà a un cambiamento culturale dentro le aziende, dove si punterà sempre di più sulla collaborazione tra uomo e macchina, e non semplicemente sulla sostituzione tecnologica.

Lavoro e nuove competenze: cosa ci aspetta

Lo studio di McKinsey mostra che l’effetto sull’occupazione sarà complicato da misurare, perché dipende dal settore e da quanto si usa la tecnologia. In certi campi ci sarà meno lavoro, soprattutto per mansioni ripetitive e prevedibili. In altri invece nasceranno nuove opportunità legate all’uso, alla manutenzione e allo sviluppo di queste tecnologie.

Una cosa è certa: crescerà la domanda di competenze digitali avanzate e della capacità di lavorare con l’IA. La formazione continua diventerà fondamentale per tenere il passo con i cambiamenti. Aziende e lavoratori dovranno rivedere i percorsi di studio e carriera, includendo nozioni su etica, gestione dei dati e collaborazione con l’intelligenza artificiale.

Prepararsi a un futuro in continuo movimento

Guardando avanti, l’intelligenza artificiale generativa si presenta come un motore di innovazione profonda, con effetti duraturi su economia, lavoro e società. Le imprese saranno chiamate a ripensare organizzazione e strategie per integrare al meglio queste nuove tecnologie e rispondere ai cambiamenti che arriveranno.

Contemporaneamente, i decisori politici dovranno trovare il modo di regolamentare un mondo che cambia in fretta, bilanciando sviluppo tecnologico e tutela del lavoro. L’inclusione digitale e la riduzione del divario di competenze diventeranno priorità per garantire una transizione giusta e sostenibile.

Il punto è questo: come accadde con la rivoluzione industriale, la trasformazione che porta l’IA generativa non sarà solo tecnologica, ma profondamente sociale. Cambieranno il modo di lavorare, le relazioni professionali, e si apriranno nuovi spazi per tutti gli attori coinvolti.