Routes Europe Awards 2026: Aeroporto Italiano Tra i Migliori Scali Europei Premiati a Rimini

Il 19 maggio, a Rimini, l’attenzione si è concentrata sul futuro dei cieli europei. I Routes Europe Awards 2026 hanno incoronato Praga come miglior aeroporto, grazie a un anno di crescita solida e nuovi collegamenti strategici. Non è passata inosservata nemmeno Firenze: tra gli scali di medie dimensioni, ha confermato di essere un nodo sempre più vitale, un ponte che rafforza i legami tra l’Italia e il resto d’Europa. Il trasporto aereo cambia volto, e questi premi raccontano esattamente chi ha saputo cogliere il momento.

Praga, una crescita che non si ferma

L’aeroporto di Praga si conferma tra i più vivaci d’Europa, conquistando il premio come miglior aeroporto e vincendo nella categoria scali con traffico tra 5 e 20 milioni di passeggeri. Nel 2025 ha gestito circa 17,8 milioni di passeggeri, segnando un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Numeri che non raccontano solo crescita di traffico, ma anche un’espansione delle rotte: ben 46 nuove connessioni, di cui 24 mai collegate prima, e l’arrivo di 12 nuove compagnie aeree.

Particolarmente strategico è stato il potenziamento dei voli a lungo raggio. Praga ha aperto collegamenti verso città come Seul, Abu Dhabi, Toronto e Sharjah. Rilevante l’ingresso di Starlux Airlines con la nuova rotta per Taipei, un passo importante verso i mercati asiatici. E già per il 2026 è in arrivo un’altra novità: American Airlines lancerà il volo verso Filadelfia, segno di una rete in continua diversificazione e con un occhio al business e al turismo. Tutto questo conferma la strategia di Praga come hub europeo di primo piano.

Firenze, il volo che cresce nel cuore della Toscana

Anche Firenze si è fatta notare, premiata come miglior aeroporto sotto i 5 milioni di passeggeri. Nel 2025 ha raggiunto i 3,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 9,4% rispetto al 2024. Un risultato che porta la firma di una ventina di compagnie aeree e di circa 40 destinazioni servite, un traguardo importante per uno scalo di queste dimensioni. Nuovi partner come Air Corsica e Air Serbia hanno spinto l’apertura di rotte fresche. Tra le destinazioni più significative, Bruxelles, Nizza, Belgrado, Alghero e l’Isola d’Elba: mete turistiche e snodi strategici che confermano il ruolo di Firenze come punto di riferimento per chi viaggia per lavoro o piacere nel Centro Italia.

L’aumento delle rotte ha rafforzato la posizione dello scalo, che si conferma essenziale per la mobilità regionale e sempre più attrattivo per compagnie e passeggeri. L’attenzione a nuove destinazioni e frequenze più frequenti racconta di una domanda in crescita e sempre più articolata.

Europa in movimento: aeroporti, destinazioni e compagnie sotto i riflettori

Oltre a Praga e Firenze, i Routes Europe Awards 2026 hanno premiato altre realtà di spicco. L’aeroporto di Atene si è aggiudicato il riconoscimento per gli scali con oltre 20 milioni di passeggeri, distinguendosi per la capacità di attrarre e consolidare traffico. Tra le destinazioni turistiche, l’Ente del Turismo delle Isole Canarie – Promotur – è stato premiato per la sua promozione efficace, che ha sostenuto una crescita costante dei flussi turistici.

Infine, nella categoria compagnie aeree, è stata Jet2.com a ricevere il premio, sottolineando il ruolo decisivo degli operatori nel rafforzare i collegamenti aerei in Europa. La sinergia tra aeroporti, vettori e enti turistici ha mostrato quanto la crescita del traffico dipenda da un sistema integrato, capace di sviluppare rotte competitive e rispondere alla domanda in modo capillare. Il 2026 si apre così con segnali positivi, nonostante le sfide e i cambiamenti veloci del settore.