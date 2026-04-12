Borse cinesi in crescita: Hong Kong +0,55%, Shanghai +0,51% spinta dall’ottimismo sulla crisi in Medio Oriente

I mercati azionari cinesi hanno chiuso la settimana in forte rialzo, sospinti da un clima meno teso in Medio Oriente. Dopo giorni di incertezze, le notizie di un possibile disgelo nella crisi regionale hanno ridotto la paura diffusa tra gli investitori. Così, gli indici principali di Hong Kong e Shanghai hanno recuperato terreno, raggiungendo livelli più rassicuranti rispetto a quelli degli ultimi giorni. L’atmosfera, meno cupa, ha spinto molti a rimettere in gioco i propri capitali su asset più rischiosi.

Hang Seng, la spinta arriva da tecnologia e industria

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha messo a segno un rialzo superiore alle aspettative, sostenuto soprattutto dalla domanda di titoli tecnologici e industriali. Questi settori hanno beneficiato di un clima di fiducia ritrovata, che ha coinvolto anche le aziende legate al commercio internazionale. Nonostante le incognite, la Cina mostra segnali concreti di ripresa economica, e questo ha spinto gli investitori a muoversi con più decisione.

La settimana è stata caratterizzata da un aumento dei volumi di scambio, segno di un mercato più attivo e reattivo alle notizie dal mondo. Non sono mancati interventi, sia pubblici che privati, che hanno indirizzato capitali verso asset più rischiosi in cerca di rendimento, riuscendo così a contenere l’effetto delle tensioni geopolitiche.

Shanghai in ripresa, sostegno da politiche e consumi interni

Anche l’indice composito di Shanghai ha chiuso la settimana con guadagni solidi, trainato dalle attese di stabilità economica. A spingere sono state politiche monetarie più morbide e dati positivi su produzione industriale e consumi interni. La prospettiva di una pace, o almeno di un contenimento della crisi mediorientale, ha migliorato il sentiment verso gli asset più volatili.

Le autorità finanziarie cinesi hanno mantenuto un atteggiamento prudente ma favorevole alla crescita, intervenendo per facilitare l’accesso al credito. Così, l’indice ha raccolto i frutti di un mix di fattori: dalla fiducia degli investitori alla solidità della domanda interna. Nonostante qualche tensione commerciale ancora presente, il mercato mostra una buona capacità di tenuta e continua a essere attrattivo per i capitali esteri.

Medio Oriente: la chiave della nuova propensione al rischio

L’evoluzione della crisi in Medio Oriente ha giocato un ruolo decisivo nel cambiare la direzione dei mercati asiatici. L’ipotesi di una risoluzione o almeno di un allentamento delle tensioni ha fatto scendere la percezione del rischio, portando molti investitori a rivedere le proprie strategie. Di conseguenza, sono aumentati gli acquisti in settori tradizionalmente più volatili, come tecnologia e bancario.

La riduzione delle preoccupazioni geopolitiche ha anche favorito un flusso di capitali verso attività ad alto rendimento. Il mercato cinese, in particolare, ha beneficiato di questo clima più positivo, con un incremento delle operazioni di trading e una ripresa dei valori azionari che ha coinvolto anche le piccole e medie imprese.

In parte sono stati messi da parte anche i timori legati all’inflazione e all’aumento dei tassi d’interesse. La combinazione tra segnali diplomatici incoraggianti e politiche economiche volte a sostenere la liquidità ha creato un terreno fertile per la crescita finanziaria. Così, rispetto alle settimane scorse, si è visto un netto cambio di passo, con volumi in aumento e prezzi in rialzo diffuso.