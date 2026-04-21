Schroders e Giacomo Camisa: Innovazione e crescita al centro del Salone del Risparmio 2026 a Milano

Milano si prepara ad accogliere il Salone del Risparmio 2026, un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di professionisti e investitori. Giacomo Camisa, Sales Director Intermediary di Schroders, ha già iniziato a svelare qualche dettaglio. Tra strategie innovative e risposte alle nuove sfide del mercato finanziario, la sua visione offre uno sguardo diretto sulle mosse che il risparmio gestito metterà in campo. Le settimane che ci separano dall’evento si caricano così di aspettative concrete, in un settore in fermento.

Schroders, un ruolo chiave nel risparmio gestito italiano

Schroders continua a essere uno dei protagonisti nel risparmio gestito in Italia, con una presenza sempre più concreta e propositiva. L’azienda punta a un mix di innovazione e competenza, offrendo soluzioni di investimento diversificate e su misura per una clientela che cambia rapidamente. Camisa mette in luce quanto, oggi, sia fondamentale capire e anticipare i movimenti dei mercati per supportare al meglio consulenti finanziari e investitori. È questa la stella polare che guida le scelte di Schroders, che investe costantemente in risorse e strumenti per migliorare il servizio e le proposte di investimento.

Un punto che emerge con chiarezza è l’attenzione alla sostenibilità. Schroders ha integrato sempre di più i criteri ESG nelle sue strategie, convinta che ambiente e responsabilità sociale abbiano un peso crescente sulla performance finanziaria nel tempo. Questo impegno è una sfida, ma anche un’opportunità, soprattutto in un mercato dove la richiesta di investimenti sostenibili e trasparenti è in continua crescita.

Cosa porterà Schroders al Salone del Risparmio 2026

Parlando con Luca Losito, Giacomo Camisa ha messo in evidenza alcuni temi chiave che Schroders affronterà durante il Salone del Risparmio 2026. Il primo riguarda come orientare gli investimenti in un contesto globale sempre più complesso, caratterizzato da volatilità e nuove tensioni geopolitiche. La gestione attiva sarà al centro della strategia, vista come la scelta migliore per muoversi tra incertezze e opportunità. Il valore aggiunto di Schroders sta nella capacità del team di analizzare a fondo i mercati e di cogliere al momento giusto le occasioni.

Un altro tema importante è l’evoluzione della domanda degli investitori, sempre più attenti a trasparenza e sostenibilità. Camisa spiega che l’offerta si sta adeguando per fornire report chiari e una comunicazione efficace sul profilo rischio-rendimento dei prodotti finanziari. In parallelo, l’educazione finanziaria resta una priorità, con strumenti innovativi e iniziative pensate sia per i consulenti sia per gli investitori privati.

Non mancherà poi il ruolo della tecnologia e del digitale, che Schroders vuole sfruttare per migliorare l’esperienza dei clienti. Dalle piattaforme di gestione agli strumenti di analisi personalizzati, l’obiettivo è semplificare i processi e offrire supporti concreti per decisioni più informate e consapevoli.

Milano, capitale del risparmio gestito nel 2026

Milano conferma la sua importanza come centro finanziario d’Italia ospitando il Salone del Risparmio, evento che ogni anno richiama professionisti e operatori da tutto il Paese. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca, con tanti dialoghi, workshop e presentazioni sui cambiamenti in corso nel settore. Il Salone si conferma come un punto d’incontro essenziale, dove Schroders e gli altri protagonisti del mercato potranno confrontarsi su temi attuali e tracciare nuove strategie.

L’impegno delle società partecipanti si traduce in un’offerta ampia e qualificata rivolta a istituti finanziari, consulenti e clienti finali. Milano diventa così il luogo dove innovazione, sostenibilità e competenza si incontrano per dare forma a una nuova fase del risparmio gestito, pronta a rispondere a un’economia globale e in continuo movimento.

Le parole di Giacomo Camisa indicano proprio questa strada: attenzione concreta alle esigenze degli investitori, soluzioni articolate e strumenti moderni. È da qui che passa la capacità di affrontare il futuro, con uno sguardo sempre rivolto ai valori e alle strategie più efficaci per garantire solidità e crescita nel lungo periodo.