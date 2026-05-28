Wall Street apre in calo: Dow Jones -0,41% dopo tensioni Usa-Iran e aumento inflazione

Wall Street ha aperto in modo incerto, con un’atmosfera carica di tensione. Il motivo? Le relazioni sempre più tese tra Stati Uniti e Iran, culminate nella chiusura dello Stretto di Hormuz, una via cruciale per il passaggio del petrolio globale. Questo ha messo pressione su un mercato già scosso dall’inflazione americana in rialzo, alimentata soprattutto dal caro energia. Gli indici si muovono a scatti, mentre investitori e analisti cercano di decifrare ogni minimo segnale, in bilico tra cautela e incertezza.

Stretto di Hormuz chiuso: il petrolio sotto pressione, mercati in fibrillazione

Lo Stretto di Hormuz, via obbligata per una fetta enorme del petrolio globale, è stato chiuso a causa dell’escalation tra Stati Uniti e Iran. Questo blocco ha subito un impatto immediato sui prezzi dell’energia in tutto il mondo. Wall Street, come le altre piazze, reagisce con nervosismo davanti a questa nuova complicazione geopolitica. La volatilità aumenta in un mercato già fragile e sensibile alle tensioni internazionali.

L’incertezza sulla durata del blocco preoccupa, così come le mosse diplomatiche che potrebbero seguire nelle prossime ore. Il prezzo del greggio è schizzato in alto, trascinando con sé i titoli legati al settore energetico, spesso in rialzo deciso. In generale, la giornata induce a un atteggiamento più cauto tra gli investitori, che selezionano con attenzione le posizioni aperte.

Inflazione Usa in salita, spinta dall’energia: il costo della vita si fa sentire

Gli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti mostrano un’accelerazione significativa, legata soprattutto al caro energia che pesa sulle tasche di famiglie e imprese. L’aumento dei costi energetici non si ferma lì: si riflette anche su altri prezzi, complicando ulteriormente il quadro economico. Una situazione che preoccupa non solo i consumatori ma anche la Federal Reserve, chiamata a gestire il rischio di un’inflazione fuori controllo.

Gli investitori seguono da vicino questi numeri, consapevoli che un’inflazione alta potrebbe spingere la Fed ad alzare i tassi d’interesse. Una mossa che di solito rallenta la crescita e frena gli investimenti. Le aziende del settore energetico sembrano beneficiare di questo scenario, ma restano esposte ai colpi di scena geopolitici e alle decisioni delle autorità economiche.

Dow Jones e S&P 500: segni contrastanti in un mercato in attesa

Oggi il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500 si muovono su binari diversi. Il Dow Jones, che include molte società legate all’energia e all’industria, registra un leggero rialzo, sostenuto proprio da questi titoli. Ma la prudenza domina, e il mercato sembra pronto a consolidarsi in attesa di sviluppi più chiari sulle tensioni internazionali e sull’andamento dell’inflazione.

Lo S&P 500, più rappresentativo di settori diversi, mostra invece maggiore instabilità, con qualche segno negativo soprattutto tra le aziende più sensibili ai tassi d’interesse e ai costi crescenti. Gli investitori preferiscono puntare su asset meno rischiosi, mantenendo alta l’attenzione su nuovi annunci e possibili interventi pubblici in campo energetico ed economico.

In sintesi, questa giornata a Wall Street riflette bene le due pressioni che stanno mettendo sotto scacco l’economia americana: da un lato il rischio geopolitico, dall’altro un’inflazione che continua a mordere. Le prossime ore saranno decisive per capire se i mercati riusciranno a tenere o se si assisterà a un arretramento netto.