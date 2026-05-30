Continuation funds in Italia: come il private equity supera le exit tradizionali con nuovi strumenti di liquidità

Nel 2023, il mercato italiano del private equity ha assistito a un cambiamento significativo: i continuation vehicle hanno smesso di essere un semplice strumento di nicchia. Oggi sono diventati protagonisti indiscussi nel trading di quote difficili da cedere. Questi veicoli offrono una nuova libertà, consentendo agli investitori di muoversi con maggiore agilità tra uscita e consolidamento delle partecipazioni. Non si tratta più solo di gestire asset, ma di ridisegnare le strategie di controllo in un settore dove la liquidità è sempre più rara.

Come sono nati e come si sono evoluti i continuation vehicle

All’inizio, i continuation vehicle sono stati creati per risolvere situazioni complicate, come uscite da investimenti lunghe o complesse. Nascono per rispondere a esigenze precise: gestire quote difficili da vendere o consentire agli investitori originari di cedere solo le loro posizioni, senza coinvolgere tutto il fondo. Col tempo però, questi strumenti hanno assunto un ruolo molto più ampio, diventando veri e propri canali per la vendita e la gestione di quote nel mercato secondario.

Dal punto di vista legale e finanziario, i continuation vehicle si presentano spesso come società veicolo o fondi paralleli. Sono strutture create apposta per tenere asset che richiedono tempi più lunghi per il disinvestimento, o per permettere uscite parziali da investimenti poco liquidi. Questo li rende più flessibili rispetto ai fondi tradizionali, e dà la possibilità di adattare le strategie alle esigenze degli investitori coinvolti.

Il peso dei continuation vehicle nel mercato secondario italiano

L’ascesa dei continuation vehicle ha rivoluzionato il mercato secondario del private equity in Italia. Grazie a questi strumenti, è diventato più semplice trasferire quote tra investitori, aumentando la liquidità e la trasparenza in un settore tradizionalmente poco scorrevole. Il mercato secondario è cresciuto molto e i continuation vehicle hanno giocato un ruolo decisivo, offrendo soluzioni strutturate per riorganizzare i portafogli.

Nel 2024, una fetta importante delle operazioni sul mercato secondario è passata proprio da questi veicoli. Questo dato riflette una maggiore maturità degli operatori e una domanda crescente di strumenti che assicurino passaggi di quote rapidi e ben gestiti. Fondi pensione, family office e investitori istituzionali hanno trovato nei continuation vehicle uno strumento su misura, capace di coniugare flessibilità e controllo.

In più, la diffusione di questi veicoli ha favorito la nascita di reti collaborative tra gestori, consulenti e investitori, creando sinergie utili a migliorare le condizioni del mercato. La trasparenza e la capacità di adattarsi a operazioni su misura hanno fatto dei continuation vehicle un punto di riferimento per chi opera nel private equity italiano.

Come funzionano i continuation vehicle

Il meccanismo alla base dei continuation vehicle è semplice: si crea un veicolo dedicato dove vengono trasferite quote di fondi o società che necessitano di una gestione separata rispetto al fondo originario. In questo modo si può allungare la durata dell’investimento o far entrare nuovi investitori, mantenendo chiarezza sulle regole di partecipazione.

Spesso si creano nuove classi di quote o azioni, ognuna con diritti e doveri diversi, per accogliere investitori cedenti e nuovi sottoscrittori. La governance è pensata per garantire trasparenza, flessibilità e controllo, elementi fondamentali soprattutto in operazioni complesse.

Un punto cruciale è la definizione delle condizioni di uscita e dei criteri di valutazione degli asset trasferiti. Il veicolo può gestire sia quote di aziende in crescita sia asset più maturi, offrendo soluzioni tarate sulle diverse esigenze. La possibilità di personalizzare contratti e strutture dà un vantaggio rispetto ai metodi tradizionali di disinvestimento.

Cosa aspettarsi dal futuro in Italia

Guardando avanti, i continuation vehicle sembrano destinati a diventare sempre più centrali nelle strategie di private equity, specialmente in Italia, dove cresce la richiesta di alternative alla gestione classica dei fondi. L’evoluzione delle norme e l’esperienza accumulata stanno spingendo verso modelli innovativi, capaci di rispondere meglio alla complessità degli investimenti moderni.

L’analisi accurata degli asset e la possibilità di costruire operazioni su misura rendono i continuation vehicle adatti a rispondere alle dinamiche di mercato e alle esigenze di diversificazione degli investitori. In Italia, il mix tra un mercato privato in espansione e la domanda di flessibilità nel disinvestimento crea un terreno fertile per la crescita di questi strumenti.

La sfida sarà sempre trovare un equilibrio tra trasparenza, tutela degli investitori e innovazione nella gestione. Tuttavia, i dati del 2024 mostrano chiaramente che i continuation vehicle stanno guadagnando terreno, diventando una presenza stabile e riconosciuta nel panorama del private equity nazionale.