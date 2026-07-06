iPhone: il bug che consuma oltre 100 GB di spazio e come liberare memoria rapidamente

Immaginate di aprire le impostazioni del vostro iPhone e scoprire che una voce, “Dati di sistema”, ha inghiottito oltre 100 gigabyte di spazio. È quello che sta succedendo a molti utenti in questi giorni: uno spazio che cresce senza controllo, quasi come un buco nero digitale. Per chi ha un telefono con memoria limitata, il risultato è un vero incubo: aggiornamenti che non partono, app che si impallano, prestazioni in caduta libera. Apple, al momento, tace. Nessuna spiegazione, nessun fix ufficiale. Così, chi è colpito è costretto a arrangiarsi, cercando soluzioni fai-da-te in rete, sperando di non dover rinunciare a qualche funzione o dato importante.

“Dati di sistema”: cosa sono e perché stanno diventando un problema

Su iPhone, la voce “Dati di sistema” raccoglie tutto quello che riguarda file di sistema, log, cache e dati temporanei che iOS usa per funzionare. Di norma, questa voce resta contenuta, qualche gigabyte al massimo, e varia a seconda dell’uso e delle app installate. Ma nelle ultime segnalazioni, questi dati sono cresciuti a dismisura, superando in alcuni casi i 100 GB. Dietro a questo boom ci potrebbero essere log di sistema che si accumulano senza sosta, cache delle app che non si svuotano, errori nella gestione della memoria o addirittura qualche bug del sistema operativo.

Il vero problema è che questi file non sono visibili né cancellabili direttamente dall’utente attraverso le impostazioni. Così, molti si ritrovano con la memoria quasi piena senza capire il perché. E anche un semplice riavvio spesso non basta a risolvere. L’effetto? Impossibilità di aggiornare app e sistema, rallentamenti generali e una frustrazione crescente.

Come provare a liberare spazio: trucchi e consigli pratici

Non avendo ancora una risposta ufficiale da Apple, gli utenti hanno messo a punto qualche stratagemma per cercare di ridurre il peso dei “Dati di sistema”. Un buon punto di partenza è pulire la cache e i dati temporanei delle app più “pesanti”. Nelle impostazioni, conviene controllare quali app occupano più spazio e provare a eliminarle per poi reinstallarle: spesso così si cancellano file superflui accumulati nel tempo.

Un’altra strada è fare un backup completo, sia su iCloud che su un computer, quindi resettare il telefono alle condizioni di fabbrica e infine ripristinare i dati dal backup. Questo passaggio, anche se lungo e delicato, può eliminare quei file corrotti o temporanei che il sistema non gestisce bene da solo.

Non guasta nemmeno verificare di avere l’ultima versione di iOS, perché aggiornamenti recenti potrebbero contenere fix per questo problema. In alternativa, chi può, può provare a disattivare o limitare funzioni che generano molti dati temporanei, come la sincronizzazione automatica di certe app o la memorizzazione in cache di file multimediali.

Disagi quotidiani e attesa per una soluzione Apple

Il risultato di questa anomalia è un fastidio concreto per gli utenti: spazio che sparisce, impossibilità di salvare foto, aggiornare app o installarne di nuove. Il problema non riguarda solo chi ha iPhone con poca memoria, ma anche chi dispone di modelli più capienti, dove quei 100 GB di “Dati di sistema” si notano ancora di più.

Al momento non c’è un rimedio semplice e definitivo. Gli utenti si scambiano consigli su forum e community, ma la speranza è tutta in un intervento ufficiale di Apple, magari con un aggiornamento che metta fine a questo accumulo incontrollato.

L’attenzione resta alta, con molti che monitorano con ansia le notizie ufficiali e le novità di iOS. Nel frattempo, il consiglio è di fare un po’ di pulizia e manutenzione regolare della memoria, per evitare che il problema peggiori. Questa storia ricorda quanto sia importante tenere sempre sotto controllo lo spazio sui nostri dispositivi, evitando brutte sorprese.