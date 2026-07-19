Perché la corsia accanto in autostrada sembra sempre più veloce: il segreto dell’effetto “fila accanto” spiegato

Sei fermo in autostrada, il tempo sembra dilatarsi e quel pensiero ti assilla: «Perché l’altra fila va sempre più veloce?» Non è solo un’impressione, ma un’esperienza condivisa da chiunque abbia passato minuti, a volte ore, inchiodato nel traffico. Da dove nasce questa sensazione? Dietro a questo enigma quotidiano si celano meccanismi della mente e dinamiche del traffico più intricati di quanto si possa immaginare. Non è solo frustrazione: è un gioco di percezioni, aspettative e realtà che si intrecciano in modo sorprendente.

Perché il cervello si fissa sull’altra corsia

Quando siamo fermi in coda, la mente si concentra automaticamente su ciò che si muove più in fretta, creando un confronto continuo e distorto. Questo fenomeno si chiama percezione selettiva: mentre la nostra fila rallenta, gli occhi seguono l’altra corsia, notando soprattutto i momenti in cui riesce a guadagnare qualche metro. Il cervello, però, tende a ignorare le pause o i rallentamenti in quella corsia. Così, nella nostra testa restano soprattutto le immagini di un flusso più veloce altrove, mentre la nostra fila sembra sempre la più lenta.

Questa distorsione genera frustrazione e stress, anche se in realtà le due file possono muoversi a velocità simili. E se davvero una corsia va più veloce? Anche allora, il cervello tende a ingigantire la differenza percepita. L’illusione si nutre della noia dell’attesa e si traduce in quel fastidioso senso di ingiustizia: «Perché non sono in quell’altra fila?».

Gli psicologi spiegano che, in situazioni di attesa prolungata come il traffico, ci si concentra più facilmente su dettagli che stonano , mentre si tende a trascurare informazioni uniformi, come il fatto che tutte le corsie rallentano o avanzano allo stesso ritmo. Il risultato è una visione distorta, figlia di quel “bias di negatività” che ci fa fissare sulle cose fastidiose.

Traffico e corsie: come funzionano davvero

Dietro la sensazione che un’altra corsia sia più veloce ci sono leggi precise e dinamiche di guida. Quando molti automobilisti cercano di cambiare corsia, si interrompe il flusso generale. Chi prova a “scavalcare” rischia di fermare o rallentare chi gli sta intorno, provocando un effetto domino di stop e ripartenze. Quindi, anche se la fila accanto sembra muoversi a tratti più rapidamente, non è detto che convenga davvero.

Anche la distribuzione delle auto nelle corsie conta molto. Una corsia con meno veicoli ma rallentamenti improvvisi può sembrare peggiore di una corsia più piena ma con un flusso più regolare. Inoltre, il codice della strada impone distanze di sicurezza che, se troppo ridotte, aumentano il rischio di frenate brusche e conseguenti rallentamenti a catena.

Gli esperti sottolineano che spesso i rallentamenti sono dovuti a condizioni di traffico intenso e non a scelte sbagliate della corsia. Percorrere chilometri in coda genera inevitabilmente micro-rallentamenti che la nostra attenzione tende a fissare ed esagerare.

Quando conviene davvero cambiare corsia

L’istinto di spostarsi nella fila che sembra più veloce nasce dal desiderio di evitare noia e nervosismo. Ma cambiare corsia senza certezze può essere inutile o addirittura peggiorare la situazione. Le accelerazioni momentanee in un’altra corsia si alternano spesso a pause improvvise.

Per capire se conviene cambiare, è meglio osservare la continuità del traffico: se una fila procede con frenate frequenti e irregolari, mentre l’altra avanza lentamente ma con ritmo costante, conviene restare nella propria corsia piuttosto che rischiare di creare nuovi rallentamenti.

Un consiglio degli esperti è di mantenere la posizione, controllando ogni tanto meteo e segnaletica per eventuali lavori o incidenti più avanti. Rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza aiuta a prevenire ingorghi inattesi.

Questa strategia non solo riduce lo stress, ma limita anche i cambi di corsia improvvisi che spesso peggiorano il traffico per tutti.

Come non farsi fregare dall’illusione e restare calmi

La coda in autostrada è uno dei momenti più duri per la pazienza. Sentirsi nella fila “peggiore” aumenta ansia e irritazione. La percezione distorta della velocità degli altri veicoli alza il livello di stress e può spingere a manovre azzardate.

Per evitare di cadere in questa trappola, gli esperti suggeriscono qualche trucco mentale: concentrarsi su un obiettivo positivo, come la meta che si vuole raggiungere, o distrarsi con musica o audiolibri per non fissarsi sulle altre corsie. Ricordare che spesso tutte le file si muovono con dinamiche simili può aiutare a mantenere la calma.

Conoscere questo meccanismo psicologico rende meno probabili reazioni impulsive e aiuta a guidare più tranquilli e sicuri. Così, anche nei momenti più snervanti, l’autostrada può smettere di essere una fonte di frustrazione e diventare solo una tappa da superare sulla strada verso casa.