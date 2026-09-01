Settembre 2026: Equinozio d’autunno, Venere al massimo splendore e straordinari eventi astronomici da non perdere

Il 22 settembre 2026, Venere brillerà come non mai, conquistando il cielo serale con una luce intensa e inconfondibile. Nei primi giorni del mese, la Luna farà un giro quasi da turista cosmico, passando accanto a Urano, Marte, Giove, Mercurio e, ovviamente, Venere. Un vero spettacolo per chi alza lo sguardo, un invito a non perdersi questi incontri ravvicinati con i giganti del sistema solare. E mentre il cielo si anima, il 23 settembre segnerà l’equinozio d’autunno, il momento in cui giorno e notte si equilibrano, dando ufficialmente il benvenuto a una nuova stagione.

Venere al massimo il 22 settembre: la stella della sera

Venere, da sempre uno degli astri più luminosi del cielo, raggiungerà il suo massimo splendore il 22 settembre 2026. Questo succede perché la sua posizione rispetto alla Terra e al Sole le permette di riflettere tanta luce, rendendola ben visibile subito dopo il tramonto. In quei giorni, Venere brillerà come una vera stella, distinguendosi nettamente tra le altre luci del cielo.

Chiunque alzi lo sguardo potrà riconoscerla senza difficoltà, soprattutto grazie all’angolo favorevole che la separa dal Sole, evitando così fastidiose interferenze di luce. Astronomi amatoriali e professionisti avranno un’occasione d’oro per studiarla con i loro strumenti, osservando anche le fasi di illuminazione, simili a quelle della Luna.

Oltre al valore scientifico, Venere in questa fase è uno spettacolo per gli occhi, capace di affascinare chiunque, anche senza telescopi.

Luna e pianeti in congiunzione: un balletto celeste dal 3 al 14 settembre

Tra il 3 e il 14 settembre, la Luna si avvicinerà visivamente a diversi pianeti, regalando una serie di incontri celesti da non perdere. Il 3, ad esempio, passerà vicino a Urano, un pianeta poco visibile a occhio nudo ma più facile da scovare grazie alla presenza della Luna. Da lì, il nostro satellite naturale si sposterà accanto a Marte, Giove, Mercurio e infine Venere.

Questi passaggi permettono di osservare più corpi celesti nello stesso momento e di confrontarne luminosità e dimensioni apparenti, un vero vantaggio per chi segue il cielo con passione. Inoltre, rappresentano un’opportunità unica per fotografare scene suggestive, con la Luna che fa da cornice e illumina gli altri pianeti.

L’equinozio d’autunno e gli altri eventi di settembre

Il 23 settembre 2026 arriverà l’equinozio d’autunno, quando giorno e notte si equivalgono in durata. Questo segna il cambio di stagione e porta con sé una nuova luce, che influisce non solo sul clima ma anche sui ritmi della natura e della vita quotidiana.

Settembre riserva anche altri piccoli eventi astronomici, come sciami meteorici meno noti e altri incontri ravvicinati tra corpi celesti, che appassionati ed esperti seguono con attenzione. Le serate autunnali, spesso più limpide e fresche, sono l’ideale per osservare il cielo, magari con una buona mappa stellare e un telescopio a portata di mano.

In definitiva, settembre 2026 offrirà un calendario ricco e variegato, con momenti spettacolari e dettagli da scoprire, confermando ancora una volta il fascino senza tempo del cielo sopra di noi.