Tamponamento sulla Panoramica di Olbia: un ferito e traffico paralizzato all’uscita ospedale

Mattino di caos sulla Panoramica di Olbia: un incidente tra due auto e un camion ha bloccato ogni movimento

Proprio vicino all’uscita per l’ospedale, le auto si sono accalcate, ferme, in una lunga coda. Lo scontro è stato duro, tanto da fermare il traffico sul posto, trasformando una strada solitamente scorrevole in un imbuto congestionato. Chi si trovava lì ha dovuto fare i conti con attese estenuanti, nervosismo palpabile e tanta confusione. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma la situazione ha comunque rischiato di precipitare.

Scontro in Panoramica: cosa è successo

L’incidente si è verificato intorno alle 11:30, poco prima dell’uscita per l’ospedale, sulla strada che collega il centro di Olbia alla struttura sanitaria. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante ha frenato bruscamente a causa del traffico rallentato davanti a lui. Dietro, le due auto non hanno avuto il tempo di fermarsi, finendo per tamponarlo. L’impatto ha fatto ribaltare parzialmente la prima vettura sul lato sinistro, con danni seri.

La carreggiata è stata subito ridotta a una sola corsia per permettere ai soccorritori di intervenire. L’uscita per l’ospedale è rimasta parzialmente bloccata, costringendo molti automobilisti a cercare vie alternative o ad aspettare a lungo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada, mentre il personale sanitario ha assistito chi era rimasto coinvolto. Per fortuna, nessuno è in condizioni gravi, anche se alcuni hanno riportato ferite lievi.

Traffico in tilt e interventi di soccorso

Per ore la viabilità ha subito forti rallentamenti. La polizia locale ha istituito un senso unico alternato per cercare di far scorrere almeno un po’ il traffico. Le ambulanze hanno trasportato i feriti al pronto soccorso, evitando però di congestionare ulteriormente la zona dell’ospedale. La rimozione dei mezzi incidentati ha richiesto tempo, soprattutto per il mezzo pesante, che ha bisogno di un carro attrezzi speciale.

Gli agenti hanno raccolto testimonianze sul posto per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, in attesa dei rilievi tecnici che chiariranno eventuali responsabilità. Nel frattempo, la strada è rimasta parzialmente chiusa, con disagi per chi deve percorrerla.

Disagi e consigli per gli automobilisti

Il blocco ha creato problemi a molti residenti e pendolari, costretti a modificare i loro percorsi e i programmi della giornata. Sui social sono arrivate numerose segnalazioni di code e rallentamenti anche su strade secondarie, prese d’assalto da chi cercava di evitare la Panoramica.

Le autorità hanno invitato a evitare la zona nelle ore successive e a usare percorsi alternativi, soprattutto quelli più periferici. Il traffico è stato monitorato con attenzione, e gli aggiornamenti sono stati diffusi costantemente per aiutare gli automobilisti a orientarsi.

La Panoramica è una strada fondamentale per collegare il centro di Olbia all’ospedale, e questo incidente ha riacceso i riflettori sulla sicurezza della strada e sulle misure necessarie per evitare simili incidenti, soprattutto nelle ore di punta. Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso, mentre la viabilità tornerà gradualmente alla normalità solo dopo la completa rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata.