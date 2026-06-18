Salvato un giovane gheppio minacciato dalle volpi alla diga di Ollastra: il recupero alla Clinica Due Mari di Oristano

Un animale raro è stato avvistato a Santa Vittoria, proprio nei pressi di un impianto industriale. A notarlo è stato il guardiano durante il consueto giro di controllo, quasi per caso. L’animale, insolito e lontano dalle specie comuni della zona, ha subito attirato l’attenzione. È stato immediatamente preso in carico e trasferito in clinica per cure specializzate e accertamenti più approfonditi.

L’avvistamento a Santa Vittoria e la messa in sicurezza

Santa Vittoria, un’area nota per la sua attività industriale, non è certo il posto dove ci si aspetta di trovare un animale così particolare. Il tempestivo intervento del guardiano ha evitato che la situazione degenerasse. Appena l’animale è stato individuato, sono scattati i protocolli per la cattura e la messa in sicurezza.

Fin dall’inizio, il monitoraggio è stato affidato a personale specializzato, attento a rispettare sia il comportamento dell’animale che le normative ambientali in vigore. Questa fase è stata decisiva per ridurre al minimo lo stress e per garantire un trasporto sicuro verso la clinica veterinaria.

Le cure alla clinica “Due Mari” di Oristano e il progetto di rilascio

L’animale è stato trasferito alla clinica veterinaria “Due Mari” di Oristano, dotata di moderne attrezzature e di un team esperto nella cura di specie selvatiche. Qui sta ricevendo tutti i controlli necessari e un trattamento che tiene conto delle sue condizioni emerse al primo esame.

La clinica lavora a stretto contatto con enti ambientali per organizzare il ritorno in natura, una volta che l’animale sarà completamente ristabilito e in grado di sopravvivere da solo. L’obiettivo è riportarlo nel suo habitat naturale, evitando impatti negativi sull’ecosistema e contribuendo alla salvaguardia della biodiversità locale.

Questa vicenda mette in luce quanto sia importante intervenire subito e con competenza quando la fauna si trova a contatto con aree antropizzate. Monitoraggio, cura e reinserimento sono passaggi fondamentali per la tutela ambientale della Sardegna nel 2024.