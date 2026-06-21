Allerta Meteo Sardegna: Caldo Africano e Temperature Record fino a 40°C, Avviso della Protezione Civile

Le temperature in Sardegna hanno superato ogni record, toccando punte mai viste a giugno. Il sole picchia duro, l’aria è densa di calore, quasi soffocante, e la terra sembra arsa da una brace invisibile. La Protezione Civile regionale non ha esitato: allerta massima per un’ondata di caldo africano che si insinua senza pietà. L’estate 2024 è partita con un colpo dritto allo stomaco. Cagliari, Nuoro, Olbia e le altre città si preparano a giorni di afa intensa, una prova dura soprattutto per chi è più vulnerabile. E mentre il termometro continua a salire, si fanno avanti anche i timori per l’approvvigionamento idrico e la salute pubblica.

Protezione Civile: temperature oltre i 40 gradi, massima attenzione

Nelle ultime ore la Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un avviso urgente. Il Centro Funzionale Decentrato del Settore Meteo segnala che in molte zone si supereranno i 40 gradi, un dato fuori dal comune per il periodo. Un caldo intenso che rappresenta un rischio serio per la popolazione. L’invito è chiaro: bisogna prendere precauzioni, soprattutto per bambini, anziani e chi soffre di malattie croniche. Meglio evitare di uscire nelle ore centrali della giornata e bere molta acqua.

Le previsioni non lasciano scampo: il caldo africano rimarrà almeno per qualche giorno, con temperature alte dalla costa fino all’interno dell’isola. L’alta pressione africana blocca ogni tentativo di rinfrescata, mantenendo il clima stabile ma rovente. Le autorità locali sono in allerta, pronte a intervenire in caso di emergenze legate al caldo estremo, come blackout o criticità sanitarie.

Caldo e città: come vivono l’afa Cagliari, Oristano e Sassari

Il caldo si fa sentire non solo nelle strade, ma nella vita di tutti i giorni. A Cagliari il clima diventa quasi insopportabile: l’asfalto si ammorbidisce, l’aria ferma amplifica la sensazione di afa, e cresce il consumo di energia per rinfrescarsi con condizionatori e ventilatori. Anche a Oristano e Sassari, le alte temperature complicano il lavoro all’aperto e rendono più difficile concentrarsi.

Dal lato ambientale, la siccità che accompagna questo caldo mette a dura prova le risorse idriche dell’isola. I bacini sono sotto il livello normale, con conseguenze sulla produzione di energia e sull’agricoltura. Il rischio incendi è alto, aggravato dalla vegetazione secca e dall’assenza di pioggia. Per questo le istituzioni hanno intensificato i controlli e predisposto piani d’emergenza per evitare disastri.

Caldo estremo: i consigli per proteggersi e aiutare i più fragili

In questa situazione, Protezione Civile e sanità regionale hanno ribadito alcune regole semplici ma fondamentali. Evitare di stare fuori nelle ore più calde, soprattutto tra mezzogiorno e le sei di sera. Bere spesso, senza aspettare di avere sete, e limitare alcolici e bevande zuccherate. Indossare abiti leggeri e chiari, proteggersi con cappelli e occhiali da sole per difendersi dal sole diretto.

Gli anziani e chi ha problemi di salute devono essere controllati regolarmente da familiari o operatori, per intervenire subito in caso di bisogno. Le autorità invitano anche a fare attenzione ai vicini più soli o in difficoltà. Centri anziani e ambulatori restano aperti per offrire spazi freschi a chi ne ha bisogno.

Meteo, caldo ancora per giorni: qualche segnale di sollievo solo a fine settimana

Le ultime previsioni confermano: il caldo non mollerà almeno fino a metà settimana. L’anticiclone africano continuerà a tenere sotto scacco l’isola, mantenendo il termometro su valori alti. Solo verso fine settimana potrebbe arrivare un po’ d’aria più fresca nelle zone settentrionali, ma senza grandi cali di temperatura.

L’estate 2024 si conferma una delle più calde degli ultimi anni. Questo vuol dire più lavoro per i servizi d’emergenza e gli ospedali. Le amministrazioni invitano a stare in guardia, mantenere alta l’attenzione e controllare anche la qualità dell’aria, che con il caldo tende a peggiorare.