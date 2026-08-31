Nuoro, auto si ribalta più volte sulla provinciale 45: bambino a bordo, ma nessun ferito grave

Sulla provinciale 45, a pochi chilometri da Nuoro, un’auto si è ribaltata più volte, fermandosi nel mezzo della strada. A bordo c’erano tre persone, tra cui un bambino. Il pomeriggio si è trasformato in un incubo, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. Tutto è successo nella zona nota come La Solitudine, dove il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio.

L’incidente: cosa è successo sulla provinciale 45

Domenica pomeriggio, su un tratto noto per le sue curve strette, l’auto ha improvvisamente sbandato. A bordo c’erano un adulto, un altro passeggero e un bambino. Per motivi ancora da accertare, forse un eccesso di velocità o una manovra sbagliata, la vettura si è capovolta più volte prima di fermarsi in mezzo alla strada.

Chi passava di lì ha sentito il rumore degli pneumatici che stridono e del veicolo che si rovescia, seguito da un silenzio carico di tensione. La presenza del bambino a bordo ha subito messo in allarme chi era nelle vicinanze. La polizia locale è intervenuta subito per i rilievi, che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica. Non è la prima volta che la provinciale 45 è teatro di incidenti simili, visto che le sue curve e il terreno non facilitano la guida.

Soccorsi tempestivi, condizioni sotto controllo

Sul posto sono arrivati in fretta vigili del fuoco, 118 e polizia. I tre occupanti dell’auto erano coscienti, ma sotto shock e provati dall’urto. Il bambino è stato subito preso in cura dai sanitari e portato in ospedale per controlli più approfonditi.

Gli adulti hanno riportato contusioni e graffi, ma nulla di grave. I medici hanno valutato le condizioni di tutti prima del trasporto, prestando particolare attenzione a eventuali traumi interni, frequenti in incidenti di questo tipo. La zona è stata chiusa temporaneamente per mettere in sicurezza il veicolo e permettere le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze per capire cosa sia davvero successo.

Provinciale 45, un tratto da tenere d’occhio

La strada provinciale 45 nei pressi di Nuoro conferma la sua fama di punto critico per la sicurezza. Le curve strette e il fondo stradale, che si fa insidioso soprattutto con il maltempo, rappresentano un rischio costante. Le autorità locali monitorano da tempo la zona, cercando di ridurre gli incidenti.

Velocità e prudenza restano fondamentali. In passato sono stati fatti interventi sulla segnaletica per migliorare la visibilità, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa luce. L’episodio di domenica riporta l’attenzione sulla necessità di misure aggiuntive, come rallentatori o modifiche alle curve più pericolose.

Comune e Provincia stanno lavorando insieme per trovare soluzioni efficaci, tenendo conto dell’aumento del traffico e della sicurezza di chi usa questa strada. Nel frattempo, la polizia stradale continua le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Una guida attenta resta la migliore prevenzione su strade strette e tortuose come la provinciale 45.