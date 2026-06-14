Next Yacht Group amplia la rete di vendita in Europa e Turchia con Maiora e AB Yachts

“Stiamo puntando a un’espansione senza precedenti.” Così si potrebbe riassumere la strategia di Next Yacht Group, che riunisce sotto un unico tetto Maiora e Ab Yachts. In Italia, la rete commerciale si allarga, con l’obiettivo di dare nuova linfa ai marchi storici del lusso nautico. Ma il vero sguardo è rivolto oltre i confini nazionali: il gruppo vuole conquistare nuovi mercati esteri, spingendo forte sull’acceleratore della crescita.

Italia, la rete vendita si fa più fitta

Nel 2024 Next Yacht Group ha messo in campo un forte investimento per espandere la rete vendita sul territorio nazionale. Nuovi partner si sono aggiunti e i rapporti con concessionari già presenti sono stati potenziati, per coprire in modo più capillare le regioni chiave del Paese. Un passo deciso, in un momento in cui cresce la domanda di yacht di lusso, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni.

L’Italia resta un punto di riferimento per la nautica di prestigio, ma c’è ancora spazio per crescere. Per questo il gruppo ha scelto di puntare sulle competenze commerciali locali, garantendo una presenza diretta e di qualità in grado di seguire i clienti passo dopo passo. L’offerta commerciale si fa così più articolata: si accompagna l’acquirente nella scelta tra Maiora e Ab Yachts, con servizi dedicati che coprono ogni fase, dall’acquisto fino all’assistenza post-vendita.

L’apertura di nuovi showroom e punti vendita serve anche a rafforzare il marchio, soprattutto in regioni con forte tradizione nautica come Liguria, Campania e Sicilia. L’integrazione tra rete commerciale e supporto tecnico locale facilita l’accesso agli yacht, eliminando per il cliente complicazioni burocratiche o logistiche. È proprio questa attenzione al dettaglio che ha fatto la differenza e ha reso Next Yacht Group un protagonista di peso nel mercato italiano.

Oltre confine: la sfida dei mercati esteri

Accanto alla crescita in Italia, Next Yacht Group ha in programma di espandersi all’estero. L’azienda sta cercando nuovi partner commerciali in Europa e oltre, con un occhio particolare a mercati chiave come Francia, Grecia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Qui la domanda di yacht di lusso è in aumento e rappresentano una grande opportunità per Maiora e Ab Yachts.

L’espansione internazionale passa attraverso accordi con concessionari locali, che conoscono bene il mercato e le normative di ciascun Paese. Così Next Yacht Group riesce a calibrare la propria offerta sulle specificità regionali, aumentando la competitività. Puntare su partner affidabili è fondamentale per costruire una rete vendita efficiente, capace di accompagnare il cliente in ogni fase, compresa la gestione delle pratiche burocratiche internazionali.

Non manca poi la presenza alle fiere nautiche più importanti del mondo, un’occasione preziosa per presentare i nuovi modelli e far provare direttamente le imbarcazioni. In questi eventi emergono chiaramente la qualità artigianale e la cura nella personalizzazione, valori che riscuotono grande interesse tra i clienti più esigenti.

Maiora e Ab Yachts: due mondi per un’offerta completa

Maiora e Ab Yachts sono le colonne portanti di Next Yacht Group. Maiora si distingue per yacht di grandi dimensioni, pensati per chi cerca lusso e comfort ai massimi livelli. I suoi modelli sono noti per il design elegante, gli ampi spazi interni e le tecnologie avanzate, elementi che li fanno punti di riferimento nel settore.

Ab Yachts, invece, si rivolge a chi preferisce imbarcazioni più snelle, ma con prestazioni elevate. È la scelta ideale per chi ama una navigazione dinamica senza rinunciare alla qualità. Il marchio punta su cantieristica innovativa e materiali leggeri ma resistenti, per garantire affidabilità e sicurezza.

Mettere insieme questi due brand sotto un unico gruppo permette a Next Yacht Group di coprire un ampio spettro di esigenze e clienti. Così può intercettare mercati diversi, offrendo soluzioni su misura e costruendo rapporti di fiducia duraturi, grazie anche a un’assistenza post-vendita puntuale e professionale.

Gb Invest Holding: il motore dietro la crescita

Gb Invest Holding è il cuore finanziario e strategico di Next Yacht Group. Come azionista principale, ha dato al gruppo la spinta per impostare uno sviluppo solido e duraturo. Il capitale messo a disposizione ha permesso di lanciare un piano ambizioso di espansione, sia in Italia che all’estero.

La collaborazione con Gb Invest Holding ha anche aperto la strada a tecnologie produttive innovative e a modelli che rispondono alle nuove esigenze di mercato, in particolare per efficienza energetica e comfort a bordo. Questo sostegno aiuta Next Yacht Group a restare un passo avanti e a mantenere la leadership nella nautica di lusso.

Un altro obiettivo chiave della holding è rafforzare l’identità italiana dei marchi, valorizzandone l’artigianalità e la tradizione, elementi apprezzati dalla clientela internazionale. In quest’ottica sono nate campagne mirate e investimenti per modernizzare gli stabilimenti, senza perdere il carattere artigianale che è il vero cuore del made in Italy.