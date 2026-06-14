Mangia’s presenta Costa Ragusa: la nuova destinazione turistica di lusso nel Sud-Est siciliano

La Sicilia si prepara a ospitare un nuovo gioiello del turismo di lusso. Costa Ragusa, il progetto firmato Mangia’s, non vuole essere soltanto un altro punto sulla mappa degli hotel a cinque stelle. Qui si punta più in alto: creare un polo che faccia parlare di sé a livello globale, capace di attirare chi cerca un’esperienza esclusiva, diversa dal solito. Due resort, uniti sotto un’unica strategia, pronti a crescere insieme e a farsi notare in un mercato sempre più competitivo. Non è solo un investimento, ma la nascita di un’identità turistica forte, pensata per durare e per trasformare il volto di questa parte di Sicilia.

Costa Ragusa: due resort di lusso, un progetto che fa sistema

Il cuore di Costa Ragusa batte nella collaborazione tra due strutture già note, ma con margini di sviluppo ancora ampi. Mangia’s ha puntato sul rafforzamento e l’ampliamento di due resort cinque stelle, posizionati in punti strategici della costa ragusana. L’idea è quella di creare un sistema turistico che vada oltre la semplice somma delle singole offerte. La scelta delle location, lo stile architettonico e la collocazione di questi resort rispondono a un obiettivo preciso: offrire esperienze diverse, dal relax in spiaggia alla scoperta culturale dell’entroterra.

Non si tratta solo di aumentare le camere, ma di alzare il livello dei servizi. Le due strutture sono state pensate per integrarsi e offrire agli ospiti itinerari combinabili, storie da vivere e ambienti che valorizzano il territorio. Mangia’s ha curato con attenzione spazi per eventi, centri benessere e offerte gastronomiche di qualità, elementi chiave per conquistare una clientela internazionale. L’obiettivo è ridare slancio a una zona già nota, ma che aveva bisogno di una spinta nuova, fatta di qualità e visione.

Un investimento che guarda lontano: la sfida della competitività internazionale

Dietro Costa Ragusa non c’è solo un investimento immobiliare, ma una visione strategica rivolta ai mercati esteri più esigenti. La competizione tra destinazioni è dura, e Mangia’s vuole mettere la costa ragusana nella mappa delle mete mediterranee di lusso. Non basta offrire ospitalità: serve un sistema integrato che unisca natura, storia e comfort.

Le due strutture sono curate nei minimi dettagli, con ambienti eleganti ma accoglienti. Il piano marketing prevede collaborazioni con agenzie internazionali, la partecipazione a fiere di settore e campagne mirate per attirare turisti da tutto il mondo. L’obiettivo è mantenere un flusso costante, sia durante la stagione turistica che nel resto dell’anno.

Il progetto coinvolge anche operatori locali, creando opportunità per forniture e servizi che sostengono l’economia del territorio. Si punta a un turismo sostenibile, che valorizzi le ricchezze ambientali e culturali senza sfruttarle eccessivamente. Un equilibrio fondamentale per le destinazioni di successo a livello globale.

Costa Ragusa e il territorio: una spinta per la comunità locale

Costa Ragusa non vuole essere solo una calamita per turisti stranieri, ma anche un volano per lo sviluppo della comunità intorno. L’aumento di posti letto e servizi si traduce in nuove opportunità di lavoro, dalla ristorazione all’artigianato. Mangia’s ha previsto percorsi di formazione per il personale e coinvolgimento dei fornitori locali, per moltiplicare l’effetto positivo sull’economia.

Il progetto non si limita agli hotel e alle spiagge. Punta anche a promuovere il patrimonio culturale e naturale con escursioni, visite guidate ed eventi a tema, rendendo la costa ragusana una meta completa. Costa Ragusa vuole raccontare un territorio dove lusso e autenticità convivono.

Per il futuro si ipotizza un ampliamento delle offerte, con nuove strutture o servizi più avanzati all’interno degli attuali resort. Il dialogo con le istituzioni e gli operatori locali punta a migliorare infrastrutture e viabilità, indispensabili per sostenere un turismo in crescita.

L’iniziativa di Mangia’s è una sfida ambiziosa, che porta con sé opportunità concrete per tutta l’area. Se gestita con attenzione, può consolidare la posizione di questa parte della Sicilia nel panorama turistico internazionale nel 2024.