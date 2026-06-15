Electrolux e sindacati: Urso punta a un accordo entro l’estate, stop a 1.700 esuberi unilaterali

Oltre 1.700 posti di lavoro a rischio: il piano di esuberi presentato al Ministero del Lavoro ha subito una battuta d’arresto. Stamattina, il ministro ha convocato sindacati e vertici aziendali per un confronto serrato, deciso a non lasciare nulla di intentato. L’atmosfera era tesa, i numeri pesanti. Quel progetto, così com’è, non passerà. Ora il tavolo di trattativa si riapre, con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso entro 50 giorni. La posta in gioco non è mai stata così alta.

Il ministro: “Piano inaccettabile, si riparte da capo”

Il ministro del Lavoro non ha usato giri di parole: il piano degli esuberi è «irrilevante e non accettabile». Una presa di posizione netta, che mette un punto fermo sulla necessità di rivedere completamente la proposta aziendale. Secondo il ministero, il piano non tiene conto dell’impatto sociale e occupazionale, e va riscritto mettendo al centro i diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle professionalità. La linea del governo è chiara: nessun taglio a tappeto senza garanzie.

Nonostante la dura critica, il ministro ha mostrato apertura al dialogo. Nei prossimi 50 giorni si susseguiranno incontri serrati tra le parti per trovare un accordo. L’obiettivo è mettere sul tavolo soluzioni concrete: ammortizzatori sociali, ricollocazioni, incentivi all’esodo volontario e altri strumenti per limitare il più possibile l’impatto occupazionale. Un passaggio decisivo, con il ministero che farà da mediatore per arrivare a un piano più equilibrato e sostenibile.

Oltre 1.700 posti a rischio: numeri e nodi da sciogliere

L’azienda ha presentato un piano che prevede la cancellazione di circa 1.700 posti di lavoro. Una riduzione pesante, che colpisce duramente il settore e il territorio interessato. Le organizzazioni sindacali hanno reagito subito, denunciando come un taglio di questa portata rischi di compromettere anche la qualità e la produttività del lavoro.

La strategia aziendale punta a riequilibrare i costi e a migliorare la competitività, ma restano molti punti oscuri, a partire da come si intendono gestire le ricollocazioni. Dubbi anche sulle modalità di selezione degli esuberi e sulla trasparenza dei criteri adottati. I sindacati chiedono un confronto più approfondito sulle ragioni che hanno portato a questa scelta drastica.

Un altro nodo è rappresentato dai tempi: l’azienda vorrebbe procedere in fretta, ma così si rischia di non lasciare spazio sufficiente per formazione e riqualificazione del personale coinvolto. L’incertezza e le tensioni che ne derivano potrebbero complicare ulteriormente le relazioni industriali, rendendo indispensabile un negoziato strutturato.

Cinquanta giorni per trovare un accordo: tra opportunità e sfide

Il Ministero del Lavoro ha fissato un termine preciso: in 50 giorni si dovrà arrivare a un’intesa che limiti i danni sul fronte occupazionale. Un tempo stretto, che sottolinea l’urgenza di una mediazione efficace. La sfida è bilanciare le esigenze di rilancio economico dell’azienda con la tutela dei lavoratori.

Serve un lavoro concreto, che porti a soluzioni pratiche: programmi di riqualificazione, incentivi all’esodo volontario, piani di ricollocamento in settori affini. Sarà fondamentale anche mettere in campo controlli rigorosi per monitorare gli effetti delle misure adottate.

Sul tavolo ci sono poi questioni più ampie, come lo stato del mercato del lavoro locale e nazionale, che influenzano la capacità di assorbire gli esuberi. L’intervento del ministero vuole assicurare che questi aspetti siano considerati con attenzione, evitando scelte che aggraverebbero disuguaglianze territoriali o tensioni sociali.

La mediazione diventa così un passaggio chiave per evitare conflitti lunghi e per costruire un percorso di ristrutturazione più sostenibile. Il dialogo aperto e continuo tra governo, azienda e sindacati sarà decisivo per mettere a punto una strategia condivisa e realistica.