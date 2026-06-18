Umana supera i 4.500 contratti per rifugiati nel 2023 e vince il premio UNHCR Welcome

Tre anni di fila. Un’agenzia per il lavoro che, ancora una volta, riceve il premio “Welcome. Working for Refugee Integration” dall’UNHCR. Non è solo un trofeo da mettere in bacheca: è la testimonianza di un impegno vero, tangibile, che ogni giorno si traduce in sostegno concreto ai rifugiati e alle comunità che li accolgono. In un momento storico in cui l’integrazione non può più aspettare, questo riconoscimento parla chiaro: fare la differenza è possibile, e serve farlo subito.

Il premio “Welcome” dell’UNHCR: cosa significa davvero

Il premio “Welcome” è il riconoscimento più importante che l’UNHCR assegna a chi si impegna attivamente per facilitare l’ingresso e la permanenza dei rifugiati nel mondo del lavoro. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati premia chi lavora sul campo per favorire l’inclusione sociale ed economica di persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre e persecuzioni. Si tratta di un premio che va oltre le buone intenzioni: valorizza i risultati concreti nell’aprire opportunità di lavoro, nell’accompagnare i rifugiati lungo il percorso di integrazione e nel sensibilizzare la società sul ruolo attivo di queste persone nelle comunità che li ospitano.

Le iniziative premiate non si limitano all’inserimento lavorativo. Comprendono anche formazione, mentoring, supporto psicologico e costruzione di reti sociali. Il premio mette in evidenza il lavoro di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e sottolinea quanto siano importanti programmi innovativi che aiutino i rifugiati a diventare autonomi e a inserirsi in percorsi strutturati di ricerca e mantenimento del lavoro.

L’agenzia premiata: un modello di continuità e concretezza

L’agenzia che nel 2024 ha ricevuto il premio si distingue per coerenza e continuità. Da tre anni porta avanti progetti integrati che combinano formazione specialistica, orientamento professionale e inserimento mirato. Ogni iniziativa nasce da un’analisi attenta delle esigenze del territorio e da un dialogo costante con aziende, enti no profit e istituzioni pubbliche.

Tra le azioni più efficaci ci sono i percorsi personalizzati per acquisire competenze e migliorare la conoscenza della lingua italiana, spesso uno degli ostacoli principali per i rifugiati. Grazie a questo lavoro, molti hanno potuto migliorare la loro posizione sia sul mercato del lavoro che nella vita sociale. L’agenzia ha inoltre favorito inserimenti in settori chiave come logistica, artigianato e servizi alla persona, ambiti con alta domanda di manodopera e buone prospettive di crescita.

Un altro punto di forza è l’attenzione al benessere individuale. L’agenzia ha organizzato servizi di supporto psicologico e orientamento legale, elementi fondamentali per un percorso di integrazione rispettoso e sostenibile. Questo approccio ha colpito l’UNHCR, che ha così confermato per la terza volta il premio.

Integrazione e lavoro: una sfida cruciale nel 2024

In un mondo segnato da crisi e guerre, l’integrazione dei rifugiati resta una sfida centrale, soprattutto nelle città italiane che accolgono nuovi arrivi. Il lavoro è la chiave per favorire autonomia, inclusione e stabilità economica.

Il riconoscimento dell’agenzia dall’UNHCR dimostra che nel 2024 non basta più semplicemente trovare un impiego. Serve un approccio che tenga conto delle diverse esigenze: dalla formazione mirata al supporto nelle pratiche burocratiche. Un modello che unisce assistenza personalizzata, collaborazione con le imprese e politiche attive del lavoro studiate per i rifugiati.

Il coordinamento tra istituzioni, enti del lavoro e organizzazioni internazionali è fondamentale per rafforzare la coesione sociale e prevenire marginalità e precarietà. Il premio è quindi un invito a seguire questa strada, trasformando il diritto all’accoglienza in un’opportunità reale e duratura per tutti.