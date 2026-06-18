Umana supera i 4.500 contratti per rifugiati nel 2023 e vince il premio UNHCR Welcome

Redazione

18 Giugno 2026

Tre anni di fila. Un’agenzia per il lavoro che, ancora una volta, riceve il premio “Welcome. Working for Refugee Integration” dall’UNHCR. Non è solo un trofeo da mettere in bacheca: è la testimonianza di un impegno vero, tangibile, che ogni giorno si traduce in sostegno concreto ai rifugiati e alle comunità che li accolgono. In un momento storico in cui l’integrazione non può più aspettare, questo riconoscimento parla chiaro: fare la differenza è possibile, e serve farlo subito.

Il premio “Welcome” dell’UNHCR: cosa significa davvero

Il premio “Welcome” è il riconoscimento più importante che l’UNHCR assegna a chi si impegna attivamente per facilitare l’ingresso e la permanenza dei rifugiati nel mondo del lavoro. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati premia chi lavora sul campo per favorire l’inclusione sociale ed economica di persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre e persecuzioni. Si tratta di un premio che va oltre le buone intenzioni: valorizza i risultati concreti nell’aprire opportunità di lavoro, nell’accompagnare i rifugiati lungo il percorso di integrazione e nel sensibilizzare la società sul ruolo attivo di queste persone nelle comunità che li ospitano.

Le iniziative premiate non si limitano all’inserimento lavorativo. Comprendono anche formazione, mentoring, supporto psicologico e costruzione di reti sociali. Il premio mette in evidenza il lavoro di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e sottolinea quanto siano importanti programmi innovativi che aiutino i rifugiati a diventare autonomi e a inserirsi in percorsi strutturati di ricerca e mantenimento del lavoro.

L’agenzia premiata: un modello di continuità e concretezza

L’agenzia che nel 2024 ha ricevuto il premio si distingue per coerenza e continuità. Da tre anni porta avanti progetti integrati che combinano formazione specialistica, orientamento professionale e inserimento mirato. Ogni iniziativa nasce da un’analisi attenta delle esigenze del territorio e da un dialogo costante con aziende, enti no profit e istituzioni pubbliche.

Tra le azioni più efficaci ci sono i percorsi personalizzati per acquisire competenze e migliorare la conoscenza della lingua italiana, spesso uno degli ostacoli principali per i rifugiati. Grazie a questo lavoro, molti hanno potuto migliorare la loro posizione sia sul mercato del lavoro che nella vita sociale. L’agenzia ha inoltre favorito inserimenti in settori chiave come logistica, artigianato e servizi alla persona, ambiti con alta domanda di manodopera e buone prospettive di crescita.

Un altro punto di forza è l’attenzione al benessere individuale. L’agenzia ha organizzato servizi di supporto psicologico e orientamento legale, elementi fondamentali per un percorso di integrazione rispettoso e sostenibile. Questo approccio ha colpito l’UNHCR, che ha così confermato per la terza volta il premio.

Integrazione e lavoro: una sfida cruciale nel 2024

In un mondo segnato da crisi e guerre, l’integrazione dei rifugiati resta una sfida centrale, soprattutto nelle città italiane che accolgono nuovi arrivi. Il lavoro è la chiave per favorire autonomia, inclusione e stabilità economica.

Il riconoscimento dell’agenzia dall’UNHCR dimostra che nel 2024 non basta più semplicemente trovare un impiego. Serve un approccio che tenga conto delle diverse esigenze: dalla formazione mirata al supporto nelle pratiche burocratiche. Un modello che unisce assistenza personalizzata, collaborazione con le imprese e politiche attive del lavoro studiate per i rifugiati.

Il coordinamento tra istituzioni, enti del lavoro e organizzazioni internazionali è fondamentale per rafforzare la coesione sociale e prevenire marginalità e precarietà. Il premio è quindi un invito a seguire questa strada, trasformando il diritto all’accoglienza in un’opportunità reale e duratura per tutti.

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