Bioplastiche in Italia: nel 2025 fatturato in calo del 6,8% per il terzo anno consecutivo

Per anni, il mercato italiano delle bioplastiche compostabili è stato un esempio di crescita inarrestabile. Nel 2025, però, la corsa si è fermata. Non si tratta di un tracollo, ma di un rallentamento che segnala un cambio di passo. Sono ancora 252 le imprese impegnate tra produzione, ricerca e distribuzione, un numero che conferma il ruolo chiave del settore nella green economy italiana. Eppure, quel dinamismo di un tempo lascia spazio a una fase di maturazione più complessa, in cui servono nuove strategie e una riflessione più approfondita sul futuro.

Mercato in frenata: cosa sta succedendo alle bioplastiche compostabili

Negli ultimi tre anni, la crescita delle bioplastiche compostabili in Italia ha perso slancio. Se tra il 2012 e il 2022 la crescita era stata costante e robusta, il 2025 segna un rallentamento evidente, interrompendo una corsa che sembrava inarrestabile. Non si tratta di una crisi profonda, ma di una fase di assestamento e di riorganizzazione per le aziende del settore.

I motivi sono diversi. Da un lato, la domanda fatica ancora a decollare tra i consumatori, spesso frenati da una scarsa informazione e da prezzi più alti rispetto alle plastiche tradizionali. Dall’altro, le imprese devono rivedere i loro processi produttivi per abbattere i costi e restare competitive in un mercato dove domina ancora la plastica sintetica a basso prezzo.

Il quadro normativo italiano ed europeo continua a spingere verso l’adozione di bioplastiche compostabili, ma ora serve un salto tecnologico per sostenere una nuova fase di sviluppo. Il 2025 segna così l’avvio di un cambio di passo, con un’attenzione maggiore a efficienza, qualità e sostenibilità concreta.

La filiera italiana: numeri e territori nel 2025

Oggi in Italia la filiera delle bioplastiche compostabili conta 252 aziende distribuite tra produttori di materie prime, trasformatori, distributori e centri di ricerca. Questo network consolidato ha fatto del nostro Paese uno dei principali poli europei per l’economia circolare e l’innovazione ambientale.

Le imprese si concentrano soprattutto in regioni industriali come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Qui operano stabilimenti all’avanguardia, dotati di tecnologie moderne per l’estrusione e processi certificati di biodegradazione. Le aziende coprono tutta la filiera: dalla sintesi delle bioplastiche alla produzione di imballaggi, sacchetti, stoviglie e film per l’agricoltura.

Non mancano investimenti importanti in ricerca e sviluppo, spesso supportati da fondi europei dedicati all’innovazione green. Centri di ricerca, università e enti pubblici collaborano per mettere a punto materiali più resistenti e biodegradabili in diversi contesti ambientali.

Il rapporto tra domanda interna ed export resta equilibrato, anche se la fase di rallentamento ha intensificato la concorrenza sui mercati esteri. Questo spinge molte aziende italiane a puntare su qualità superiore e costi più bassi per mantenere la loro fetta di mercato.

Sfide economiche e ambientali: cosa rischia il settore

Il mondo delle bioplastiche compostabili si trova davanti a due grandi sfide: una economica e l’altra ambientale. Sul versante economico, le imprese devono fare i conti con costi di produzione più alti rispetto alle plastiche tradizionali, che complicano l’espansione del settore. Serve investire per migliorare formati, efficienza e tecnologie di smaltimento, ma non è facile mantenere il passo.

Dal punto di vista ambientale, la compostabilità funziona solo se c’è un sistema efficiente di raccolta differenziata e impianti di compostaggio diffusi, cosa che in Italia non è ancora realtà ovunque. Senza infrastrutture adeguate, i materiali compostabili rischiano di finire in discarica o negli inceneritori, vanificando così i benefici ecologici attesi.

Le normative europee e le iniziative governative puntano a migliorare la gestione dei rifiuti e a creare filiere più virtuose, ma la strada è lunga e richiede coordinamento tra istituzioni, imprese e cittadini. Senza un salto nelle infrastrutture, la diffusione delle bioplastiche compostabili rischia di restare limitata.

Il futuro passa da una collaborazione più stretta tra operatori, investimenti in tecnologie più competitive e politiche ambientali più decise, che spingano verso un cambio rapido e concreto.

Cosa ci aspetta dopo il 2025 per le bioplastiche compostabili

Guardando al futuro, il settore italiano delle bioplastiche compostabili sembra avviato a rivedere le proprie strategie. Di fronte alla concorrenza globale e a un mercato in evoluzione, le aziende puntano più sulla qualità che sulla quantità.

La tracciabilità, la certificazione della biodegradabilità e la compatibilità con il compostaggio industriale e domestico diventano elementi chiave per conquistare consumatori più attenti e rispondere a regolamenti sempre più severi.

Non meno importante è il ruolo dell’informazione: consumatori e operatori devono capire bene le caratteristiche, i limiti e le modalità corrette di smaltimento di questi materiali. La filiera lavora per una comunicazione più chiara e trasparente, fondamentale per superare diffidenze e abitudini consolidate.

Mentre alcune aziende guardano a nuovi materiali e applicazioni più performanti, altre preferiscono ottimizzare i processi esistenti per contenere i costi e rispettare le esigenze ambientali. In ogni caso, per fare davvero la differenza servirà un’intesa efficace tra tecnologia, politica industriale e cultura green.

Il bilancio del 2025 parla dunque di un settore in trasformazione, con un rallentamento evidente ma anche con un potenziale importante, che passa dalla capacità di innovare e da una domanda più consapevole, in equilibrio tra sostenibilità e sostenibilità economica.