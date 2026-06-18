Politecnico di Milano in ascesa: scala 11 posizioni e guida le università italiane con forte attrattività internazionale

Milano si conferma ancora una volta la regina dell’istruzione superiore in Italia. L’Università del capoluogo lombardo ha guadagnato ben undici posizioni nella classifica europea, arrivando all’undicesimo posto tra le università del continente. Nessun ateneo italiano fa meglio. A fare la differenza, il forte richiamo verso gli studenti stranieri: uno su quattro arriva dall’estero. Un segnale chiaro, che trasforma Milano in un vero e proprio hub accademico internazionale, capace di competere a livello globale.

Milano, crocevia internazionale: un quarto degli studenti arriva dall’estero

A colpire è soprattutto la percentuale di studenti stranieri iscritti all’università milanese: un quarto del totale proviene da altri Paesi. Questa presenza massiccia conferma il ruolo centrale che la città e l’ateneo giocano nel panorama globale dell’istruzione superiore. Studiare a Milano non significa solo accedere a un’offerta formativa di qualità, ma anche immergersi in un tessuto economico e culturale vivace. Le strutture moderne, i corsi in inglese e le collaborazioni internazionali facilitano questo continuo flusso di giovani. Molti scelgono Milano anche per costruire una rete di contatti professionali e accademici a livello internazionale.

L’attrattiva non si limita ai corsi tradizionali. L’ateneo ha messo a punto programmi specifici per gli studenti stranieri, con servizi di accoglienza e supporto linguistico che ne facilitano l’inserimento. Questa strategia non solo migliora la qualità della didattica, ma favorisce anche la diversità culturale negli ambienti di studio. La presenza di studenti provenienti da ogni continente arricchisce il confronto e stimola un dibattito vivace, elementi essenziali per una formazione moderna e aperta.

Il balzo in classifica: Milano entra tra le prime in Europa

Salire di undici posizioni nella classifica europea non è un caso. È il risultato di investimenti mirati, di strategie di internazionalizzazione e di una ricerca di qualità. L’università milanese ha migliorato i suoi indicatori in diversi ambiti: dalla produzione scientifica ai rapporti con le imprese, fino al tasso di occupazione dei laureati. La classifica prende in considerazione parametri come il numero di pubblicazioni citate, le collaborazioni in progetti internazionali e la presenza di docenti stranieri. In tutti questi campi Milano ha fatto passi avanti importanti negli ultimi anni.

Questo salto in graduatoria è il frutto di una strategia chiara: consolidare la posizione non solo in Italia, ma anche in Europa. Milano ha stretto legami con università e centri di ricerca in vari Paesi, promuovendo scambi e programmi di doppia laurea. Il risultato è un ecosistema accademico vivace, che attira ricercatori di alto livello e studenti ambiziosi da tutta Europa e oltre. Un circuito che rafforza la competitività dell’ateneo e aumenta il valore del titolo di studio.

Milano città: un ambiente che spinge la crescita accademica

Il successo dell’università milanese è strettamente legato alla città che la ospita. Milano offre un ambiente ricco di opportunità, grazie a un tessuto di aziende, istituzioni culturali e centri di innovazione. Questa rete favorisce stage, tirocini e collaborazioni tra studenti e mondo del lavoro. Anche le iniziative culturali, che integrano la vita universitaria con momenti di confronto e crescita personale, giocano un ruolo importante per attrarre studenti da tutto il mondo.

Le infrastrutture per accogliere gli studenti stranieri – residenze, spazi di coworking – contribuiscono a creare una comunità vivace e attiva. Una rete di trasporti efficiente e una vasta offerta di servizi migliorano la qualità della vita degli universitari, un aspetto che non va sottovalutato nel successo dell’ateneo. L’offerta di corsi in diverse lingue e l’attenzione alle esigenze degli studenti internazionali fanno di Milano un modello di riferimento in Italia per internazionalizzazione e attrattività.

È questa combinazione di eccellenza accademica e ambiente urbano dinamico a confermare la posizione dell’università di Milano: nel 2024 è la prima realtà universitaria italiana secondo le classifiche europee. Un ateneo in crescita continua, capace di giocarsela con i nomi più prestigiosi e di offrire agli studenti un percorso formativo stimolante e di alto livello.